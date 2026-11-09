Perro Foxhound inglés: qué necesita esta raza criada para la caza

El Foxhound Inglés fue criado durante siglos por la aristocracia británica para cazar en jauría, y su cuerpo lo refleja: tórax profundo con gran capacidad pulmonar, patas rectas y musculosas de hueso denso, y pies compactos que amortiguan el impacto en terreno irregular. No es un perro para vivir en un departamento.

Por eso, en un entorno sedentario suele desarrollar ansiedad o conductas destructivas. Lo que lo motiva es seguir un rastro durante decenas de kilómetros, no complacer a una persona.

Los perros de jauría trabajan con mucha autonomía: a diferencia de un Border Collie, el Foxhound decide solo cómo seguir el olor. Los cuidadores suelen tomarlo por desobediencia, pero es el impulso de persecución en acción.

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Comportamiento social

Durante generaciones, los Foxhounds convivieron con cientos de perros en las perreras. Toleran muy bien a otros animales, pero ignoran las señales humanas cuando un olor los atrae más. Su olfato es tan sensible que, ante un rastro interesante, deja de responder incluso a órdenes básicas.

En casa se nota en los paseos: el perro “desconecta” apenas capta un rastro. Los veterinarios etólogos recomiendan canalizar ese instinto con olfateo estructurado, como mantrailing o juegos de búsqueda, en lugar de exigir una obediencia rígida para la que esta raza no fue seleccionada.

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Salud en la edad adulta

Seleccionado para la velocidad y la distancia, tiene un metabolismo muy eficiente, pero también cierta predisposición a problemas ortopédicos si el crecimiento no se maneja bien.

Las razas grandes y activas son propensas a la displasia de cadera y de codo, y a la torsión gástrica cuando comen rápido y enseguida hacen ejercicio intenso.

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Para reducir el riesgo conviene una dieta con condroprotectores durante el desarrollo óseo y repartir la comida diaria en varias tomas. El ejercicio diario también es necesario para prevenir la obesidad y el estrés crónico en un animal que gasta mucha energía.