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Mascotas
09 de noviembre de 2026 - 09:47

Perro Foxhound inglés: qué necesita esta raza criada para la caza

Perro Foxhound inglés.
Perro Foxhound inglés.Andrey Kanyshev

Criado para perseguir presas durante kilómetros, el Foxhound Inglés necesita espacio, ejercicio y retos olfativos. Sin actividad suficiente, puede desarrollar ansiedad y conductas destructivas; además, su tamaño y ritmo exigen cuidados para proteger sus articulaciones y prevenir la torsión gástrica.

Por ABC Color
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El Foxhound Inglés fue criado durante siglos por la aristocracia británica para cazar en jauría, y su cuerpo lo refleja: tórax profundo con gran capacidad pulmonar, patas rectas y musculosas de hueso denso, y pies compactos que amortiguan el impacto en terreno irregular. No es un perro para vivir en un departamento.

Por eso, en un entorno sedentario suele desarrollar ansiedad o conductas destructivas. Lo que lo motiva es seguir un rastro durante decenas de kilómetros, no complacer a una persona.

Los perros de jauría trabajan con mucha autonomía: a diferencia de un Border Collie, el Foxhound decide solo cómo seguir el olor. Los cuidadores suelen tomarlo por desobediencia, pero es el impulso de persecución en acción.

Lea más: Por qué los perros de pastoreo necesitan trabajo mental y no solo correr

Comportamiento social

Durante generaciones, los Foxhounds convivieron con cientos de perros en las perreras. Toleran muy bien a otros animales, pero ignoran las señales humanas cuando un olor los atrae más. Su olfato es tan sensible que, ante un rastro interesante, deja de responder incluso a órdenes básicas.

Perro Foxhound inglés.
Perro Foxhound inglés.

En casa se nota en los paseos: el perro “desconecta” apenas capta un rastro. Los veterinarios etólogos recomiendan canalizar ese instinto con olfateo estructurado, como mantrailing o juegos de búsqueda, en lugar de exigir una obediencia rígida para la que esta raza no fue seleccionada.

Lea más: Qué son los perros cobradores y por qué se llaman así

Salud en la edad adulta

Seleccionado para la velocidad y la distancia, tiene un metabolismo muy eficiente, pero también cierta predisposición a problemas ortopédicos si el crecimiento no se maneja bien.

Las razas grandes y activas son propensas a la displasia de cadera y de codo, y a la torsión gástrica cuando comen rápido y enseguida hacen ejercicio intenso.

Lea más: Por qué el pointer inglés se queda inmóvil frente a una presa

Para reducir el riesgo conviene una dieta con condroprotectores durante el desarrollo óseo y repartir la comida diaria en varias tomas. El ejercicio diario también es necesario para prevenir la obesidad y el estrés crónico en un animal que gasta mucha energía.

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