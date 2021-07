Docentes siguen reclamando su nivelación salarial

Las negociaciones avanzan en el Ministerio de Hacienda, donde están trabajando integrantes de la mesa técnica de presupuesto del Rectorado de la UNA, junto a representantes de dicha cartera de Estado. Es para enviar al Parlamento la reprogramación presupuestaria, a fin de que casi 15.000 profesores puedan beneficiarse con la equiparación salarial.

Sin embargo, en cuanto y en tanto no se envíe y no se apruebe en el Congreso Nacional, continúa el paro que abarca no solo el área académica sino administrativa y asistencial, este último que afecta al Hospital de Clínicas dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas y a otros servicios ofrecidos por la UNA. La media de fuerza se inició el pasado 14 del mes en curso, y fue resuelta por el Consejo Superior Universitario en sesión extraordinaria el viernes 13.

Para las 16:00 se convoca de nuevo a una reunión general frente del Rectorado, en el campus. Posteriormente volverán a marchar por la ruta Mcal. Estigarribia o por la avenida Mcal. López, de acuerdo a lo que se decida en el momento.

La marcha de los docentes viene generando caos vehicular, atendiendo a la gran cantidad de tránsito que registran ambas vías principales de ingreso y salida a la capital del país. Cada día es el paso obligatorio de miles de vehículos.