La economía de CDE depende de la reapertura del Puente de la Amistad, según Prieto

Prieto expresó que la única alternativa posible para recuperar la economía en el este es la reapertura del Puente de la Amistad. Indicó que las medidas paliativas establecidas por el Poder Ejecutivo no son suficientes para los comerciantes quienes en estas condiciones tendrán que cerrar sus locales de forma definitiva. “Ciudad del Este depende, dependió y seguirá dependiendo de la apertura del Puente de la Amistad, no hay otra solución, no hay otra posibilidad de recuperación”, subrayó.

Igualmente, mencionó que los comerciantes de la ciudad están comprometidos a mantener las medidas sanitarias para evitar el avance del coronavirus. “Yo no digo para abrir el puente mañana, pero hay predisposición para un eventual protocolo de apertura, finalmente, es el ministro de Salud quien podría persuadir para esto”, comentó.

El jefe comunal contó que la crisis económica en CDE generó el cierre de locales gastronómicos icónicos que no soportaron los días de cierre por la cuarentena total. Advirtió que otros comercios también podrían dejar de operar ya que sin las operaciones con Brasil, sus ventas cayeron estrepitosamente.

Asimismo, afirmó que desde la municipalidad están en constante diálogo con las autoridades del Gobierno para establecer un protocolo sanitario que les permita reactivar la actividad comercial en frontera. "Se generó un equipo tripartito interesado en abrir el Puente de la Amistad, la misma ciudadanía al parecer ya va queriendo esto, su reapertura", refirió.

Por otra parte, Prieto reiteró que es la ciudadanía la que pide la reapertura del puente, puesto que se están quedando sin tiempo y sin alternativas. “Si para agosto no se reabre el Puente de la Amistad, la situación será muy jodida, la gente está llenándose en deudas, no se va a tener más para comer”, recalcó.