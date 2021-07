Adultos mayores reclaman reinserción en programa de pensiones

Viviana Brizuela, de 70 años de edad, es una de las personas afectadas, luego de que su tarjeta de cobro fuera bloqueada sin previo aviso. Reside en la comunidad Brítez Cué.

Brizuela dijo que funcionarios del Gobierno visitaron su casa cuando ella no se encontraba presente y que desconoce el motivo por el que la sacaron del programa de asistencia social.

La mujer sospecha que la hicieron figurar como muerta o que en los registros figura que tiene suficiente solvencia económica como para no necesitar el subsidio.

“Ya mucho recorrí y no conseguí nada hasta el momento. Es muy triste lo que me está pasando, ni para mi pasaje tengo; ahora debo seguir dieta por mi estado de salud con alimentos especiales y ya no tengo mi sueldo para las compras”, comentó.

Andrés Silvero Sánchez, esposo de Brizuela, dijo que a pesar de que está por cumplir 67 años de edad, no hizo las gestiones para cobrar la pensión de adulto mayor debido a que tiene una deuda pendiente de aproximadamente G. 4 millones por facturas de la ANDE.

“Somos pobres y no puedo pagar; ahora por ejemplo voy a vender 6.000 kilos de mandioca y ni G. 1 millón no haré por el bajo precio”, dijo. “Solo tenemos dos lecheras y algunas inversiones en tejidos para el cercado de la casa”, agregó.

Según autoridades de la zona, el caso de esa pareja no es único.

Tras la llegada de censistas del Ministerio de Hacienda a la zona, muchos beneficiarios fueron sacados del programa de asistencia sin ninguna explicación.

Michael Martínez, encargado de adultos mayores del distrito, dijo que los funcionarios de Hacienda presentaron los nombres de 12 personas a ser monitoreadas en diciembre de 2019, pero ninguna de esas personas se encontraba en sus casas durante la visita, por lo que registraron las ausencias en su informe, lo que podría haber influido en el bloqueo de sus tarjetas.