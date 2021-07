Abuelos indígenas sobreviven en medio de la pobreza extrema en Itanarami

Los ancianos no han tenido la fortuna de ser adjudicados para la construcción de una vivienda digna por parte del Ministerio del Urbanismo Vivienda y el Hábitat (MUVH), a pesar de los constantes pedidos que han hecho, por lo que deben sobrevivir en una precaria casa con paredes de madera, sin piso, con techo de carpa y sin las mínimas condiciones que requiere un ser humano para una vida digna.

“Somos originarios de estas tierras, nacimos aquí, nuestros padres nacieron y murieron aquí, tenemos nuestro cementerio, tengo cuatro hijos y varios nietos. No es que vivimos tan bien, comemos mandioca, poroto y a veces pasamos sin comer cuando no tenemos nada” comentó don Rojas Vera, quien a consecuencia de una enfermedad ya no puede movilizarse por sus propios medios.

El hombre dijo que a raíz de su labor como jangadero - transportador de rollos por las aguas- quedó parapléjico sin poder trabajar, situación que le dificulta luchar para la construcción de una casa con mejores condiciones.

“Vino la construcción de viviendas para nuestra comunidad, parece que 40 van a construir, pero a nosotros no nos alcanzó, y nuestra casa chorrea por todas partes cuando llueve, y cuando viene la tormenta es peor. En varias oportunidades ya vinieron a mirar, pero nunca no nos hacen” indicó.

La anciana mostró el interior de la precaria vivienda y la cocina, y contó que estaban sin mercaderías, y que en dichas circunstancias no se alimentan. “Además tenemos mucho miedo que la tormenta derrumbe nuestra casa encima de nosotros” señaló.

Y es que en la comunidad el MUVH se encuentra construyendo varias viviendas que desafortunadamente no incluye a la pareja de ancianos a pesar de la extrema necesidad. Sobre el tema, la arquitecta Viviana Zarza, dijo desconocer los detalles de la construcción, pero aseguró que se interiorizará con los responsables del proyecto para brindar la información correcta.

Por su parte, el líder de la comunidad Rubén Vera, informó que el proyecto contempla en total la construcción de 120 viviendas, “En la primera etapa se van a construir 45, y el resto en la segunda etapa, a Don Vidal Rojas le va alcanzar en la segunda etapa” precisó.