COVID-19: Lamentan que Salud ignore a pediatría del Hospital Nacional

El representante del Sindicato de Médicos del Hospital Nacional de Itauguá comentó que enviaron una nota al Ministerio de Salud para expresar que, por la importancia del servicio de pediatría de ese nosocomio, consideran que tenían que formar parte de la estrategia nacional para enfrentar al nuevo coronavirus.

Añadió que entienden que haya una clasificación en el sistema de salud, pero no solamente el Ineram y el Acosta Ñu deberían formar parte de la estrategia covid en el área de pediatría, por el nivel de complejidad que manejan en el Nacional de Itauguá y las patologías en las cuales se especializan, como por ejemplo en el tratamiento de pacientes hemofílicos.

Lamentó que no los hayan tenido en cuenta, pese a que pediatría del HNI es punto referencia en nefrología, neurocirugía y hasta en casos quirúrgicos más importante del país.

“(El Hospital de) Reducto (Acosta Ñu) no es referencia en cirugía infantil, no es referente en nefrología y no es referente en neuroquirúrgico. El covid no hace diferenciación entre pacientes nefrológicos, neuroquirúrgicos y sanos”, sentenció el Dr. Irrazábal.

Agregó que tienen pacientes nefrológicos que van a sus casas, donde se contagian y retornan para continuar su tratamiento, al igual que hay pacientes que llegan para operarse y dan positivo al virus.

Contó que ya tuvieron varios brotes, en el área de lactantes, escolares y también en la sala de internados de cirugía pediátrica. Acotó que estos hechos ponen en riesgo también a los demás pacientes internados, los familiares y al personal de salud.

Ante estos casos afirmó que están sin un plan estratégico de qué van a hacer con ellos y afirmó que nunca recibieron respuestas en el Ministerio de Salud.

El Dr. Irrazábal consideró que deberían tener un área diferenciada, mientras se construye o destina una sala de aislamiento y con los instrumentos necesarios para el aislamiento, al igual que los equipos de protección personal.

Asimismo, manifestó que urge disminuir el nivel de vulnerabilidad del hospital, porque a partir de las 13:00 es “prácticamente tierra de nadie”, por la falta de guardias de seguridad.

Finalmente, señaló que se ha vuelto “inmanejable” la situación, porque existen madres que comparten hasta mate con sus pares, con el riesgo de contagiarse entre todos. Por ese motivo, hizo énfasis en que el personal debe estar preparado para manejar ese tipo de situaciones y no reciben respuestas ante los reclamos.

Es importante mencionar que el Hospital Nacional de Itauguá se ha convertido en uno de los puntos de referencia para casos de COVID-19, debido a la construcción de los pabellones de contingencia dedicados exclusivamente para los pacientes contagiados.

El nosocomio ha recibido a diario a un número importante de personas con el virus, provenientes de todo el país, no solamente del área Central. Sin embargo, los especialistas del área de pediatría lamentan que no hayan sido capacitados e incluidos en el marco del plan de lucha contra la enfermedad.

