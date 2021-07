Hermano de “maravilla CCP” aún no pudo ser trasplantado y tuvo un paro

El joven no tiene riñón porque el único con el cual nació estaba muy enfermo, por lo que se le habían hecho el año pasado una nefrectomía. El venía dializándose tres veces a la semana en el Departamento de Nefrología Adulto de Clínicas, hasta que se pudiera concretar el implante de su nuevo órgano, por lo que no tendría que haber tenido mayores problemas, dijo la doctora Norma Arévalos.

Lea más: Ultiman detalles para trasplante de riñón

Detalló que la última vez que Ever se hizo su sesión fue el sábado, pero la sospecha es que ingirió alimentos con mucho potasio y como no tiene riñón no elimina, por lo que terminó acumulándose en su sangre y eso le dio un paro. Detalló que la hipercalemia, nivel de potasio en sangre más alto de lo normal, produce arritmia, bradicardia y después paro.

Ever empezó con el tratamiento de hemodiálisis hace cuatro años en el hospital escuela de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Su hermano había comentado que cansado de verle sufrir al tener que vivir conectado a la máquina decidió donarle su riñón el año pasado.

Sin embargo, el trasplante fijado para el 10 de diciembre de 2019 no pudo concretarse porque los análisis laboratoriales previos a la cirugía indicaron que el paciente tenía una infección activa. Superado su cuadro se volvió a programar para principio de año pero lo impidió la epidemia del dengue y posteriormente la pandemia del covid.

La historia de ambos se hizo conocida luego de que Julio publicara en redes sociales un video en el que pedía su camiseta al jugador del Club Olimpia, Roque Santa Cruz, a pesar de ser hincha de Cerro Porteño. Era para venderlo y poder pagar su alquiler donde vive con su hermano, porque apostó el dinero contra Olimpia que ganó el partido por goleadas de Roque.