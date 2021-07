Lanzan programa para fin de año sin petardos en hospital de Ayolas

Durante la última jornada del programa “II Ñemyatyro Paraguay”, impulsado por el Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas del Ministerio de Salud y la Entidad Binacional Yacyretá, se realizó el lanzamiento del programa “Fin de año 2020 sin petardos ni víctimas inocentes”, que tiene por objetivo evitar accidentes ocasionados por pirotecnia durante las festividades de fin de año.

Bruno Balmelli, director del Centro Nacional de Quemaduras, explicó que se busca llegar con el proyecto a cada padre o madre del departamento y del país, y señaló que este año donde ya hubo demasiadas muertes, y pidió que se festejen las fiestas de fin de año sin pirotécnica porque donde hay pólvora siempre existe un peligro inminente.

Señaló que en particular los niños pueden perder un dedo, la visión o tener trastornos en la audición o quemaduras en el rostro a causa de los petardos, y recomendó que, si no se evita el uso de esos explosivos, que la detonación esté a cargo de un adulto que no esté bajo los efectos del alcohol.

De todas las quemaduras evitables las quemaduras por pirotécnica es la más evitable, indicó.