Más de 70 imputados por “megaevasión” de unos G. 240.000 millones ante la SET

Tras una serie de allanamientos en imprentas y un estudio contable meses atrás, la Fiscalía dispuso imputar por “producción de documentos no auténticos en la modalidad de uso” a estas 75 personas inicialmente, pero podrían ser más. “La imputación es por el hecho de la producción de documentos no auténticos en la modalidad de uso, manifestado en que las facturas que habrían utilizado (...) Se cuenta con la sospecha de que no habrían sido emitidas por los supuestos proveedores y fueron creadas para ser usadas en sus declaraciones (impositivas)”, comentó el fiscal Ledesma.

Para estos 75 imputados, la Fiscalía solicitó medidas alternativa a la prisión preventiva, “teniendo en cuenta que el hecho punible por el cual fueron imputados tiene una condena penal no mayor a 5 años de prisión”, explicó Ledesma. También recordó que inicialmente los considerados responsables de elaborar las facturas fueron ya imputados por asociación criminal, producción de documentos no auténticos y abuso de documento de identidad.

Finalmente, el monto de defraudación al Estado es mucho mayor, ya que se estimaba inicialmente unos G. 50.000 millones. El viceministro de Tributación, Óscar Orué, valoró el trabajo en conjunto con la Fiscalía para lograr este operativo. “Estamos hablando de más de 70 imputados, personas que presumiblemente utilizaron facturas a los efectos de justificar costos y gastos y de esa manera pagar menos impuestos, entonces, así como lo mencionó el fiscal, entendemos que va a haber mayor mayor cantidad de imputaciones con el correr de los días”, sostuvo Orué.

“Nosotros estamos acompañando la investigación en el sentido de facilitar todo tipo de documentos a la Fiscalía, a los efectos de que ellos tengan de documentación probatoria para un eventual juicio”, refirió el titular de Tributación, que instó a los contribuyentes a verificar que los documentos que utilizan sean legales.

Nota de la Redacción: En fecha 20 de febrero de 2023, los señores Ramzi Chafic Zein Eddin, Tamer Abou Ghoush, Chawki Chafic Zeineddine y Ayman Zeneddin, hicieron llegar la copia del sobreseimiento definitivo que resuelve hacer lugar al criterio de oportunidad, declarar extinta la la acción penal pública en este caso y levantar las medidas cautelares.