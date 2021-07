Quienes tuvieron covid-19 pueden vacunarse tres meses después, afirma infectóloga

Las personas se realizan el hisopado tras presentar síntomas que suelen ser tos, fiebre elevada, dolor de garganta, a veces pérdida del gusto y el olfato. Sin embargo, muchas veces este arroja negativo y no precisamente porque no padeció la enfermedad sino porque no se realizó la toma de muestra en el tiempo exacto para que el resultado sea el correspondiente, pero también están los asintomáticos.

Referente a personas que tienen sospechas de que están con covid-19 o que la padecieron, pero con resultado negativo al hisopado, dijo que pueden realizarse un estudio de serología para coronavirus, a fin de determinar si ya estuvo en contacto antes con el virus. La serología da positivo a partir del octavo día de la enfermedad, y hasta seis meses aproximadamente queda esa huella del virus en el cuerpo.

La doctora Arza afirmó que si la persona acaba de padecer la enfermedad puede neutralizar la eficacia de la vacuna, es decir, la inmunización para los casos graves no va a estar asegurada, recordando que la inmunidad para los casos severos se logra tras haber pasado tres semanas de haber recibido las dos dosis. Detalló que por ello para vacunar a quienes ya enfermaron se espera un mínimo de tres meses y un máximo de seis meses, de acuerdo a la literatura científica existente al respecto.

¿Quiénes tienen defensas bajas pueden vacunarse?

Al respecto la doctora Sonia Arza señaló que en el caso de las personas que tienen VIH, que son inmuno deficientes por el virus de inmunodeficiencia humana, pueden recibir la vacuna pero primeramente tienen que estar con su VIH controlado, no tienen que estar con la enfermedad sino solo con la infección. Explicó que esto implica que sus células inmunológicas estén controladas debido al tratamiento que reciben.

Aquellas que padecen lupus y las que tienen fiebre reumática deben tener controlada la enfermedad para poder recibir la vacuna. Es decir, no pueden estar con la enfermedad activa, con la fiebre, con las artralgias y todo lo que implica la inflamación generalizada.

Puede vacunarse contra el coronavirus toda persona que haya sido sometida a tratamiento de quimioterapia. En tanto, si una persona recibió plasma sanguíneo o inmunoglobulina, tiene que esperar por lo menos 30 días para poder recibir la vacuna.

Una persona embarazada no puede recibir la vacuna, pero afirmó que la literatura refiere que si se trata de una enfermera o médica, que está primera o segunda línea, como ninguna de las vacunas tiene virus vivo, entonces se le evalúa medicamente y puede ser vacunada pero bajo control. Cree que se debe ampliar el plan nacional de vacunación, ponerlo al día mirando la experiencia de otros países, atendiendo a que conforme evoluciona la pandemia también lo hacen las recomendaciones sanitarias.