¿Justicia selectiva?: Efraín es procesado por documentos no auténticos y Hugo Javier ni siquiera es investigado, señala abogado

En conversación con ABC, Duarte Cacavelos habló de la parcialidad que plantea la Justicia. Afirmó que la “selectividad” se da teniendo en cuenta que, en ambos casos de producción de documentos no auténticos, tanto el presidente del Partido Liberal como el gobernador de Central fueron los remitentes de la rendición de cuentas a los órganos contralores, pero solo a Alegre se le abrió una causa penal al respecto.

“En el caso de Alegre, él no era el administrador de los gastos de campaña, sino los designados por el Alto Paraná, quienes trajeron una factura no auténtica a la administración central, que tampoco estaba a cargo de Efraín. Él firma la remisión de las facturas al TSJE y por eso se le acusa. En el caso del gobernador, tampoco él es el administrador del fondo, sino la ONG, y esta le rinde cuentas. Hugo Javier remite los documentos a Controlaría y a la SET. Ahí surge el tema de la remisión de facturas no auténticas; es la misma conducta, solo que Alegre está acusado y al otro ni siquiera le abrieron una causa, que puede ser de oficio”, subrayó.

Lea más: Alegre apunta al “mafioso Cartes”, su “capataz Abdo” y a Sandra Quiñónez

Aquí el ejemplo más claro de la “selectiva” persecución penal que existe en nuestro país! Por el mismo hecho de remitir facturas no auténticas en una rendición de cuentas (sin ser el administrador) @EfrainAlegre está acusado y el gobernador de central NI siquiera investigado 👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/T9nrcRgcfX — Guillermo Duarte Cacavelos (@gduartcacavelos) June 4, 2021

El profesional del derecho señaló que en todo caso, si bien desconoce las particularidades de lo ocurrido en la Gobernación, por lo menos debería abrirse una causa penal para que Hugo Javier sea investigado, teniendo en cuenta el precedente de Alegre. “Lo que debería investigarse es si el gobernador de Central (...) para ver si él sabía sobre la producción de los documentos de forma irregular. En su caso, él decidió darle la ejecución de obras a la ONG; entonces, hay que ver si no hay una colusión entre ellos. Hay que investigar, pero ni siquiera se habla cuando se trata de un colorado cartista”, expresó.

Además, subrayó que en ambos casos se dio el mismo procedimiento: la empresa afectada realizó una denuncia pública por la utilización de sus supuestos documentos para rendición de cuentas. Sin embargo, el Ministerio Público no actúa de forma similar, pese a que los indicios son los mismos. “La misma cuestión se dio. La firma que denunció al PLRA la realizó de forma pública y la Fiscalía abrió una investigación. Con lo del gobernador también una empresa está denunciando públicamente que se usaron sus facturas y que ellos nunca brindaron servicio, pero la Fiscalía no está actuando”, cuestionó.

Lea más: Fiscalía presentó acusación contra Efraín por caso facturas adulteradas

El abogado enfatizó que con la “demostrada parcialidad de la Justicia paraguaya” solo queda en evidencia que desde algunos sectores están buscando eliminar como contrincante electoral a su defendido. “Efraín está en campaña electoral y la mejor arma para atacarle a un adversario político es crearle un problema judicial de corrupción para desprestigiarle y construir sobre esa causa judicial que es una persona no idónea para ocupar el cargo al que se postula; por ahí viene la mano”, denunció.

Acotó que la “contradicción” también expresa que “el Ministerio Público viene siendo instrumentado como arma política desde el año 2018 o antes, desde que asumió el gobierno de Horacio Cartes”.

Al ser cuestionado sobre a qué sector o a quién se atribuye la persecución que denuncia, el abogado no quiso dar nombres o señalar a algún grupo político. No obstante, manifestó que el titular del Partido Liberal tiene muchos “enemigos políticos” tanto en el interior del PLRA como a nivel nacional, ya que Alegre apunta a candidatarse nuevamente a la presidencia de la República.

Duarte Cacavelos no descartó que recurran con estos precedentes a órganos internacionales, pero afirmó que en principio tienen pensado agotar todas las instancias a nivel país.

Lea más: Denuncian que gobernador de Central usó facturas truchas para rendir dinero usado durante la pandemia

Los casos de Alegre y Hugo Javier

El Ministerio Público argumenta que el presidente del PLRA habría presentado facturas falsas en el balance antes de las elecciones del año 2018 al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Por ello, acusaron al titular liberal de producción de documentos no auténticos y solicitaron al juzgado que eleve la causa a juicio oral y público.

Cabe destacar que por este proceso penal Alegre había sido recluido en la Agrupación Especializada por más de dos semanas. Posteriormente, el juzgado decidió revocar la prisión preventiva.

En el caso del gobernador de Central, dos concejales departamentales denunciaron que Hugo Javier había presentado dos facturas no auténticas en la rendición de cuentas a la Contraloría General de la República sobre el uso de un millón de dólares otorgado por el Gobierno nacional para la realización de obras que generen empleo durante la pandemia. Hasta el momento, no existe ninguna pronunciación del Ministerio Público al respecto.

Lea más: Gobernador alega persecución y niega responsabilidad en facturas clonadas

Esta mañana, en conversación con ABC, el gobernador cartista alegó que el caso es una persecución en su contra. Además, negó tener responsabilidad en la producción de las facturas falsas.