MEC aún no sabe cuándo se podría iniciar la vacunación a docentes

El ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, señaló que aún no hay certeza sobre cuándo podría arrancar la vacunación antiCOVID en docentes, aunque refirió que están capacitados para comenzar mañana mismo. En ese sentido, señaló que no se puede exigir a los educadores que se resisten a las clases presenciales a asistir a la instituciones si no hay disponibilidad de dosis para el sector. Por otra parte, comentó que están analizando en la extensión de las vacaciones de invierno, lo que –según indicó- depende de la situación climática.