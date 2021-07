Candidato de “Nenecho” cuestiona a Marito y se desmarca del Gobierno colorado

En conversación con ABC Cardinal, el candidato del movimiento del precandidato a intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez comentó que están llevando a cabo campaña política “atípica” por el contexto de pandemia. Asimismo, indicó que resulta complicado emplear el proselitismo porque el Partido Colorado se siente “golpeado” por la gestión actual del presidente Mario Abdo Benítez, aunque refirió que el jefe comunal interino tiene buena recepción.

Pese a que sus correligionarios legisladores no acompañaron la destitución de los altos jefes del Ejecutivo, Mora se desmarcó del Gobierno, pues indicó que la responsabilidad fue solamente hasta la victoria electoral de Abdo Benítez. “En su momento trabajamos para que la lista 1 sea ganadora, nuestra responsabilidad terminó allí. Nadie sabía ni esperaba que señor presidente se iba a comportar como lo está haciendo. Si teníamos un ápice de conocimiento de que no iba a tener gestión, mi familia y yo íbamos a ser los primeros en no votar”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó que dentro del Partido Colorado se haya decidido acompañar “el tradicionalismo hueco”, con la candidatura de Abdo Benítez. “Perdimos una oportunidad muy grande en el 2018 con un candidato que podía cambiar ciertos paradigmas y nos jugamos -o se jugó la mayoría- por un tradicionalismo hueco que nos pasó factura”, lamentó.

Agregó que el candidato abdista a la Intendencia capitalina, Daniel Centurión, es un tradicionalista como Abdo Benítez, por lo que indicó que representa la misma estructura que el jefe de Estado. “Dani Centurión y Mario Abdo son la misma cosa, la misma cara. Personalmente, como colorado y miembro de Honor Colorado, no me siento partícipe ni cómplice de una de las gestiones que van a quedar como una de las peores gestiones de los últimos 30 años”, mencionó.

En otro momento, dio a entender que el problema de la situación actual del país no es la Asociación Nacional Republicana (ANR), sino solamente el gobierno de Abdo Benítez. Ante esta situación, indicó que “ojalá que toda esa clase que mantiene el poder por el poder rajen y no vuelvan nunca más, porque hacen daño al país”.

Además, Mora expresó también que si Horacio Cartes estaba al frente del Gobierno la pandemia del COVID-19 no iba encontrarse en la situación crítica en que se encuentra actualmente.

“Nenecho”, lambareño

En los últimos días, desde el diario ABC se denunció que el jefe comunal tuvo un dudoso crecimiento patrimonial en su corta gestión como autoridad municipal. Además, paradójicamente, “Nenecho” reside en la ciudad de Lambaré, cuando se encuentra como administrador de la Capital.

La ley orgánica municipal menciona en su artículo 23 que para “ser intendente se requiere: ser ciudadano paraguayo, mayor de 25 años de edad, natural del municipio o con una residencia en él de por lo menos cinco años”. Al respecto, Mora señaló que la normativa en este punto no habla de una “sine qua non” (condición sin la cual no), por lo que dio a entender que no existe un impedimento legal en la candidatura de Rodríguez. Sobre el crecimiento patrimonial del jefe comunal no quiso referirse.

Así también, Mora indicó que por razones económicas se vuelve lógico salir de la Capital para poder obtener una vivienda, ya que la oferta es insostenible. En ese contexto, indicó que “en Asunción hay muchas cosas por hacer”.