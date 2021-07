La ACE de una escuela municipal de Ñemby pide destitución de la encargada de despacho

La cooperadora escolar de la mencionada institución exige la destitución de la encargada de despacho, profesora, María Graciela Ojeda, quien ocupa el cargo hace 10 años, por el supuesto mal desempeño de funciones.

“La encargada de despacho no se ocupa de la institución. Se debe por el agua y la luz y somos los padres los que debemos de recurrir a las instituciones para tratar de salvar la situación y no tenemos el acompañamiento de la responsable de la dirección”, expresó la tesorera de la ACE, Blanca Galeano.

También cuestionó que la profesora del 4to grado se trasladó a la ciudad de San Padro para vivir y que desde esa zona da sus clases a los alumnos. Otra denuncia habla de que el jardín funciona en forma privada está a cargo de la sobrina de la directora y que no es docente.

“Solo queremos que se hagan bien las cosas. ¿Cómo puede ser que una profesora esté dando clases desde el interior del país? Si bien es virtual, la docente debe de estar cerca de la institución. A la encargada de despacho le queda grande el cargo y pedimos su destitución”, expresó Galeano.

Los padres ya enviaron varias notas a la supervisión, a la coordinación de Central y hasta al Ministerio de Educación, pero hasta la fecha no se solucionan los problemas planteados.

ACE ayuda poco, afirman

Por su parte la profesora Ojeda reconoció los cuestionamientos de los padres e indicó que se hicieron los informes pertinentes para solucionarlos y también cuestionó a la ACE por su poca colaboración para llevar adelante la casa de estudios.

“Tenemos una deuda de unos 11 millones de guaraníes con la Essap, porque ya no podemos hacer actividades por la pandemia por el covid-19 y he solicitado a la entidad la exoneración o fraccionamiento, pero no tengo respuesta”. expresó la docente.

Agregó que antes la escuela se surtía del vital líquido de la Junta de Saneamiento de Cerrito, San Antonio, y pagaban solo 30 mil guaraníes mensuales y desde que pasó la administración a la Essap la factura trepo a 700 a 800 mil guaraníes cada mes y la deuda fue sumando.

Sobre la docente del cuarto grado indicó que la misma fue a vivir en la ciudad de San Pedro y que cuando se vuelva a clases tendrá que regresar para cumplir con su labor en el aula, ahora todo es virtual y no existe problema, expresó.

En cuanto al jardín indicó que se subsano y su sobrina es solo una ayudante. Dijo que la institución era solventada por la municipalidad y desde que asumió el intendente Lucas Lanzoni, liberal, cortaron todo apoyo. La administración solo aporta cuando se pide por nota algún tipo de ayuda, alegan.

La institución cuenta con más de 400 alumnos y los padres tienen que aportar G. 10 mil en forma voluntaria para solventar los gastos de la casa de estudios.