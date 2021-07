Vicepresidente del JEM justifica presencia en acto proselitista de “Nenecho”

En conversación con ABC Cardinal, Bogarín no negó que haya tenido un encuentro con “Nenecho” Rodríguez. No obstante, indicó en principio que supuestamente el actual jefe comunal solo estaba de paso y participó de una reunión con tinte gremialista y no proselitista. “Nenecho es colega mío y su papá fue mi profesor en la Facultad de Derecho. Ayer había una reunión entre varios gremios y pasó por ahí”, declaró.

Ante la consulta de si no se percató de los carteles y propagandas proselitistas en el sitio, cambió la versión y confirmó que acudió al encuentro partidario, lo que justificó señalando que fue para pedir “sugerencias” al jefe comunal referentes al gremio de abogados. Con ello, Bogarín confirmó que violó la Ley N° 1.084, que regula la actividad de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

“Fue una reunión en donde se convocó a todos los colegas. En esa reunión fuimos a saludar como abogados porque estamos recabando bastante información. Hubo una invitación a nivel general. ¿Por qué me voy estar negando a hablar con un colega si él también conoce la realidad?”, planteó.

La Ley N° 1.084 “Que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados” habla en su artículo 6 de que los miembros del JEM no pueden ejercer actividades políticas. “Los miembros del Jurado, sin perjuicio de las incompatibilidades que le son propias como integrantes del órgano que los designa, tendrán las mismas incompatibilidades previstas para los magistrados judiciales. Quedan exceptuadas la función legislativa y las actividades políticas para los miembros designados por las Cámaras del Congreso”, señala el punto de la normativa.

En ese contexto, el vicepresidente del JEM indicó que es “normal” en su rutina diaria tomarse fotos con figuras políticas que se lo piden. Por ello, pidió que no se le “juzgue” por unas imágenes, sino en base a su historial como parte del gremio de abogados.

“Cuando me voy a la facultad, al supermercado o estoy por la calle, hay gente que dice: ‘Vamos a quitarnos una foto, doctor’. No podés juzgar por una foto (...) Lo único que te puedo asegurar es que sí conocen mis actividades, soy el único que publico mis actividades”, expresó.

Citó la vez que se le “juzgó” por tener el apoyo del cartismo en su candidatura a miembro del Jurado por –según declaró- haber posado en una fotografía con el expresidente Horacio Cartes.

Bogarín comentó también que la reunión proselitista fue en una vivienda particular, que en principio no quiso nombrar a quién pertenecía. Sin embargo, posteriormente reveló que él había utilizado ese local como un puesto de comando (PC) durante su campaña.

Figura polémica

El abogado Jorge Bogarín, considerado cartista, había sido elegido como representantes ante el JEM en una sesión llamativa del Consejo de la Magistratura (CM), teniendo en cuenta que su titular, el diputado colorado oficialista Roberto Eudez González, no llevó a votación, ni siquiera a consultar con los demás consejeros, las propuestas para nuevos miembros.

En mayo de este año, el presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, el camarista Enrique Mongelós, denunció ante la Corte Suprema de Justicia, Consejo de la Magistratura (CM) y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) la “grosera injerencia” del consejero Bogarín por hacer abierta campaña proselitista para las elecciones del 7 de abril a favor del candidato a la Asociación, el camarista Ángel Daniel “Cachito” Cohene.