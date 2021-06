Algunos podrán compensar, pero otros deberán devolver el subsidio fronterizo

La cartera señala que en el marco de la Ley N° 6720/2021, que otorga subsidios a trabajadores y comerciantes cuyos ingresos fueron afectados por la pandemia y que residen en ciudades fronterizas con Argentina, publicó la lista de trabajadores y comerciantes formales que calificaron como beneficiarios para el tercer y cuarto pagos del programa.

Explica que la ampliación del decreto reglamentario permitió incorporar este mes de junio cerca de 900 nuevos beneficiarios formales, con lo que el total llegó a 3.686.

Hacienda expresa que la persona cuya billetera electrónica fue bloqueada con el subsidio del primer y/o segundo pago por no haber cumplido los requisitos establecidos, y que no figuran en la lista actual, serán notificadas para dar continuidad al proceso de devolución conforme a los procesos administrativos legales, en caso de no haberlo realizado aún.

La nota, sin embargo, no menciona la cantidad de quienes tendrán que devolver el dinero recibido en abril. Según declaraciones realizadas por las autoridades rondaría entre 600 y 700, aunque la primera notificación efectuada en mayo alcanzó a 800 personas.

Proceso a ser implementado

Con las personas cuyas billeteras fueron bloqueadas o fueron notificadas solicitándoseles la devolución de la acreditación recibida (correspondiente al primer y/o segundo pago) y que actualmente figuran en la lista de beneficiarios para el tercer y cuarto pagos, se procederá de la siguiente manera: primero, las que no utilizaron o devolvieron el total asignado, cobrarán de manera íntegra el tercer y cuarto pagos.

Segundo, dice la nota, las personas que utilizaron el total asignado de lo acreditado del primer y/o segundo pago, en esta ocasión dichos montos serán compensados con el monto del tercer y cuarto pagos. “Por tal motivo, no recibirán acreditación en esta ocasión por efecto de la compensación mencionada más arriba, de conformidad a lo establecido en el decreto reglamentario”, indica.

Tercero, agrega la cartera, las personas que utilizaron parcialmente el monto asignado en el primer y/o segundo pago, serán compensadas con la diferencia resultante. “Ejemplo: si disponía de G. 2.190.000 en el primer y segundo pago y utilizó G. 190.000, se le acreditará por el tercer y cuarto pagos el monto de G. 2.000.000”, puntualiza.

Argumentos para la exclusión de la lista

Afirma que en la mayoría de los casos, el motivo de los bloqueos que se dieron en el proceso de evaluación del primer y segundo pagos tiene que ver con que las personas inscriptas no cumplían con los requisitos establecidos en el decreto reglamentario, sobre todo en cuanto a la declaración de sus ingresos con relación a los límites establecidos.

“Por otro lado, es fundamental mencionar que, para cada pago del programa, se vuelven a realizar todos los cruces de datos declarados en el formulario de inscripción de las personas con la base de información de las diferentes entidades públicas (SET, IPS, Registro Civil, Identificaciones, etc.)”, recuerda.

La cartera menciona que pueden existir beneficiarios en el primer y segundo pagos, pero que para el tercero y cuarto no hayan calificado, debido a las condiciones establecidas para cada pago. “Por ejemplo, que ya esté cotizando en el IPS (empleado), que haya sido nombrado en alguna entidad pública, que haya cambiado su perfil de contribuyente en la SET o que haya accedido a una jubilación y/o pensión en algún régimen oficial, entre otros casos”, cita la entidad.

Hacienda inició el proceso de acreditación del subsidio correspondiente al tercer y cuarto pagos el último lunes, en horas de la noche; en tanto siguen los trámites para conformar el listado de trabajadores informales que percibirán el segundo subsidio de G. 500.000.