Denuncian distribución de víveres por votos en Itapúa

Un audio filtrado a través de las redes sociales, se revelaría que la distribución se estaría realizando a través de dirigentes sociales que operan para el diputado Colim Soroka, supuestamente a cambio de votos en las internas municipales.

En uno de los audios publicados a través de las redes y medios de comunicación locales, atribuido al dirigente barrial del asentamiento San Isidro, Emigdio Ruiz Díaz, éste cita al diputado Soroka, a quien habría pedido acelere las gestiones ante la SEN, para que a más tardar miércoles o jueves lleguen los kits de víveres, de manera a “asegurar la victoria” del domingo. En un segundo audio el mismo dirigente barrial informa de sus gestiones a otra persona que también sería dirigente social.

Se avecina una querella

El diputado Soroka rechazó rotundamente la versión, y sostuvo que es una burda trampa ideada desde algún sector que busca desprestigiarlo, mediante una práctica política “que lamentablemente sigue vigente” en nuestro medio. No se puede ligar a alguien en una conversación porque simplemente citan su nombre, esta es una evidente trampa, señaló.

Agregó el parlamentario que ni enterado estaba de esta distribución de víveres, y que no tiene contactos con la SEN. Es más, públicamente pedí la destitución de su director (Joaquín Roa), no conozco a este señor Ruiz Díaz, jamás hablé con él, y no es ningún operador político mío, afirmó.

El parlamentario calificó la movida como una “trampa”, y anunció una acción legal contra el dirigente Ruiz Díaz. Ya di instrucciones a mi abogado, vamos a pedir que se ratifique, y en su caso iniciar una querella, ya no estoy dispuesto a tolerar estos ataques, dijo.

Por su parte, el funcionario de la SEN responsable de la entrega de las bolsas de alimentos, Oscar Coronel, sostuvo que la acción es institucional, y forma parte de una tarea que comenzó ya en el mes de noviembre pasado, con la asistencia a trabajadores informales afectados por el cierre de la frontera con Argentina.

Son alimentos que se van entregando a los diferentes grupos de afectados por la pandemia, en este caso llegaron 1.000 kits de víveres para el sector de los trabajadores de frontera y 1.000 para los llamados “mesiteros”, según explicó.

Disputa por el liderazgo

El diputado Soroka reconoció que en Itapúa existe una fuerte disputa por el liderazgo dentro de su partido, en el que están enfrentados los dos principales movimientos internos, Honor Colorado y Añeteté, y que esta campaña de desprestigio se estaría ejecutando en ese contexto.

Ambos grupos mantienen un indisimulado enfrentamiento, y la prueba más cercana es que para las internas municipales de este domingo cada movimiento se presenta con su lista propia de precandidatos a concejales, al no haberse podido consensuar una sola lista, pese a que tienen un mismo precandidato a intendente surgido de una encuesta entre referentes del partido.

El movimiento Honor Colorado a nivel departamental está liderado por el actual gobernador, Juan Schmalko, pese a que éste, públicamente durante un acto con la presencia del Presidente de la República, Mario Abdo Benítez se había manifestado alineado al movimiento oficialista. El movimiento Añeteté, en cambio, tiene al diputado Colim Soroka como su principal referente en el departamento de Itapúa.