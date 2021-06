Cae precio de soja, pero suben costos de producción

La cotización internacional de los granos de soja estaba en mayo pasado a US$ 605 por tonelada y actualmente está en US$ 512 por tonelada; es decir, en un mes bajó US$ 93 por tonelada, según informó la asesora de Comercio de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), Lic. Sonia Tomassone.

Por su parte, el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Ing. Agr. Héctor Cristaldo, señaló al respecto que es preocupante la volatilidad que está teniendo el mercado de la soja, ya que la semana pasada su precio registró la mayor caída diaria de los últimos 50 años.

Comentó que el hecho se debió a la coyuntura internacional creada con la salida de los fondos de inversión.

“La volatilidad que está teniendo el precio de la soja no estaría afectando a la zafra 2020/2021, que cerró recientemente, porque la cosecha ya está toda vendida; sin embargo, causa preocupación con relación a la venidera, porque la inestabilidad genera incertidumbre y se contrapone a la suba de los costos de producción”, comentó Cristaldo.

Agregó que la próxima campaña sojera está hoy en la parte de planificación y que los precios de los insumos, semillas, abonos, entre otros, subieron, hecho que reduce los márgenes estimados y se pasa a una mayor necesidad de que el clima sea muy favorable.

El frío y cultivos

En otro orden, dijo que la ola de frío que se está registrando no puede afectar al trigo en el estado de desarrollo que se encuentra.

Agregó, sin embargo, que en caso de que se produjeran heladas meteorológicas, hecho que no se reportó en estos días, podría perjudicar al maíz, que de por sí ya está golpeado por la sequía y disminuido en área debido al retraso de la soja, que redujo el periodo para la zafriña.