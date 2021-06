Candidatos políticos que se afianzan, feminismo y la hoja de ruta cumplida, según diputada Kattya González

De todos estos temas conversó la diputada Kattya González en el Programa Líderes. Contó que nació en Asunción y, aunque sus padres vivían en Pedro Juan Caballero, su primer hermano falleció, entonces, por temor, la pareja siguió el embarazo de la mamá y el nacimiento de Kattya en la capital. “Después estuve hasta los cinco años en Pedro Juan y luego ya se afincaron en Asunción. Mi padre es Marcial González Safstrand, abogado laboralista, y mamá se llama Sully Cristina Villanueva de González, escribana pública. Ambos estudiaron ya casados”, expresó.

“Activo en política por testimonio de vida y de familia. Mi padre fue un gran luchador contra el régimen de Alfredo Stroessner, era abogado sindicalista, siempre muy asociado a gremios, sindicatos de médicos, de periodistas”, recordó la diputada.

También refirió que su padre militaba en el Partido Revolucionario Febrerista y que ella recuerda que durante su infancia él fue preso por lo menos una veintena de veces y que cuando iba a preguntar por qué estaba presa una persona por reunirse o manifestarse, él quedaba también preso.

“A partir de entonces nace la veta, después ya me involucré en centros de estudiantes, en la lucha gremial en mi época ya de abogada nace mi interés por lo público. Más allá que hoy estoy ejerciendo casi por accidente un cargo de diputación, en realidad hago política social desde muy joven”, reconoció.

Según ella, “la gente que dice no involucrarse en política por no quererse ensuciar se equivoca, es una decisión desatinada que agrede a todo lo que podemos transformar en el país. Porque cuando miramos a la política por encima del hombro y decimos que es para otros, que otros merecen ‘ensuciarse’, lo que hacemos es permitir que exista un monopolio del ejercicio del poder por parte de los mismos de siempre”.

Lea más: Plantearán nulidad de la sesión en Diputados en que se modificó reglamento interno

Se refiere a esos que están desde hace 30 años con las mismas prácticas y que lo único que quieren es que, cuantas menos personas se involucren, más posibilidades ellos tengan de permanecer. “Son fanáticos de ese discurso, me llegaron a decir desde el Partido Colorado: ‘¿Para qué te vas a meter? Te vas a ensuciar’. Eso hace que nuestra democracia esté cada vez más debilitada, nuestras instituciones tengan un problema de solidez, y se debe a la falta de involucramiento ciudadano”, opinó.

Un candidato a presidente

Se animó a comentar a modo de pálpito que en las elecciones generales podría haber un candidato del Partido Colorado para el cargo de presidente. “Siento que el partido Honor Colorado se está consolidando fuertemente, no es que yo quisiera, al contrario, tengo temor al avance de un neocoporativismo. Tengo miedo a un neostronismo, pero creo que con la debilidad de Mario Abdo Benítez, me animo a decir que el candidato a presidente es Santiago Peña y vicepresidente Pedro Alliana, que disputarían las internas contra Hugo Velázquez por Añetete, que no va a ganar”.

El Encuentro Nacional

Al dirigir la mirada a su partido, explicó que trabajan buscando la sinergia colectiva con los jóvenes. “La idea es sumarnos y sumar a un proyecto”. Se preguntó: “¿Dónde vamos a estar colocados? Lo dirá el tiempo, pero nosotros estamos para estar adentro o afuera desde la perspectiva donde seamos útiles. No sé si como candidatos, fortaleciendo el Congreso, primero hay que trabajar en el soporte teórico de qué es lo que queremos”, reflexionó.

Lea más: Mientras el pueblo sufre, diputados vuelven a derrochar priviletios con tarjetas de combustible

Hoy, Encuentro Nacional tiene dos bancas en la Cámara de Diputados. “Estamos la diputada Norma Camacho y yo. Es una gran compañera, lo que hacemos como dupla tiene un impacto, una hoja de ruta que fue trazada en el 2018. Alguna vez si nos piden rendición de cuentas diremos que cumplimos lo que prometimos”. Y a renglón seguido enumeró: “La eliminación de privilegios, no aceptamos el seguro médico VIP, no aceptamos los pines de oro ni regalos protocolares, que parece una zoncerita, pero es muy grande. No aceptamos cupos de combustibles; un montón de privilegios y regalías que vienen adosadas al cargo”.

También recordó que plantearon la eliminación del Parlasur. “A Dios gracias, en el 2023 vamos a estar sin parlasurianos, vamos a tener un ahorro importantísimo de gastos y estructura, gente que no sirve para nada, y está en esos espacios, con honrosas excepciones”, esgrimió.

El feminismo que la impulsa

“Soy feminista, creo en la lucha y la reivindicación de los derechos de la mujer, claramente necesitamos llegar a un reconocimiento que hoy no se da. De 80 diputados tenemos 11 diputadas, de 45 senadores tenemos 8 mujeres, tenemos 5,13% de concejalas municipales, candidatas a intendentes. Evidentemente que los espacios protagónicos, no de segunda línea, son necesarios para darle a la política mayor equilibrio”, apuntó.

Complementó la idea al traer a su mente que su padre siempre le decía: “La sociedad es como un pájaro: tiene dos alas y para que ese pájaro pueda volar necesita ese equilibrio. Hoy tenemos claramente un desequilibrio volcado hacia el monopolio del ejercicio de espacios de poder y decisión reservados a los hombres. Yo creo que necesitamos una sociedad que incluya a las mujeres”, culminó.