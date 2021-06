Fiscal no imputa a policía ebrio que protagonizó un accidente porque es “delito nada más”

El fiscal Pablo Ramón Zorrilla, indicó que aún no presentó imputación en contra del uniformado, que está comisionado como seguridad de la Fiscalía, en razón de que el percance no fue grave ya que no hubo víctimas que lamentar. “Solo hubo daños materiales y los protagonistas están acordando el tema de la reparación de los vehículos”, dijo.

“El uniformado estaba manejando estando bajo los efectos del alcohol, pero es delito nada más”, dijo el fiscal al tiempo de expresar que está a la espera del informe sobre el nivel de alcohol que tenía para posteriormente presentar imputación.

El percance se produjo sobre la calle General Genes esquina Río de la Plata, jurisdicción de la Comisaría Sexta.