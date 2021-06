Privatización de Eletrobras está presente “de hecho” en las propuestas del Gobierno, según Canese

“¿Qué propone Mario Abdo Benítez sobre Itaipú y la revisión de su Anexo C y cómo ello se encuadra en la privatización de Eletrobras? Propone todo lo que le interesa a Eletrobras y, más precisamente, a los intereses privados que comprarán a esta empresa”, sostiene el Ing. Ricardo Canese, parlamentario del Mercosur y miembro de la Comisión Nacional de Seguimiento de la Revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú del Congreso Nacional.

En primer lugar, el parlasuriano apunta que Abdo Benítez propone que el Paraguay no tiene soberanía hidroeléctrica, que la ANDE no puede exportar nuestra energía que no consumamos al mercado brasileño, de inmediato, ni a terceros países, desde el 2023, a pesar de ya lo había aceptado Brasil en el Acuerdo Lula – Lugo del 2009. “Abdo Benítez se alza contra el mismo Tratado de Itaipú, que le otorga al Brasil apenas el derecho de adquisición, aunque no el derecho de confiscación a precio vil o irrisorio; la adquisición o compra. Nunca es ni puede ser una confiscación”, reitera.

Canese pide tener en cuenta el Acta de Foz de Yguazú, que establece que el Brasil tiene tan sólo el “derecho de preferencia para la adquisición de esta misma energía a justo precio”. “Igualmente, como las Altas Partes Contratantes son las que interpretan el Tratado, según su Art. XXII, la declaración Lula – Lugo del 2009, estrictamente una interpretación del Tratado por las Altas Partes, es suficientemente explícita que el Paraguay (la ANDE) tiene derecho a exportar la energía que no consumamos al mercado brasileño libremente (no sólo cederle a Eletrobras) y a terceros países desde el 2023″, detalla.

Sostiene que “es obvio que quienes comprarán Eletrobras están detrás de esta postura de Abdo Benítez de negarle soberanía al país, por inducción de Bolsonaro, se puede suponer”.

Asimismo critica que el actual gobierno “propone congelar la compensación paraguaya de Itaipú, el único beneficio de nuestro país por exportar la energía que no consumamos al Brasil, con lo cual Eletrobras o quienes la compren, quedan tranquilos y se van a beneficiar enormemente, pues no les subirá tal compensación”.

Para peor, agrega que el gobierno de Abdo Benítez “miente descaradamente cuando sostiene en este punto que no habrían fundamentos legales para aumentar la compensación paraguaya por tal cesión de energía”. Recuerda que Nicanor Duarte Frutos consiguió un reajuste de 27,5% y Fernando Lugo consiguió un aumento de 200% de tal compensación, lo que fue ratificado por los congresos de ambos países.

“Abdo Benítez quiere favorecer a quienes compren Eletrobras, la que podrá disponer de un negocio mucho más suculento gracias a que la compensación paraguaya quedará congelada. ¡Gravísimo!”, cuestiona.

También dice que el gobierno propone reducir la tarifa de Itaipú de 22,6 US$/kW-mes a 18,75 US$/kW-mes en el 2022 y a sólo 15,0 US$/kW-mes desde el 2023, con lo cual la tarifa de la energía garantizada bajará de 43,9 US$/MWh a sólo 29,1 US$/MWh, o bien una reducción de (43,9 – 29,1 =) 14,8 US$/MWh. “Si el Paraguay exportara 25 millones de MWh en el 2023, como es previsible si ocurren precipitaciones promedio, Abdo Benítez propone regalarle a Eletrobras, o más específicamente a quienes comprarán sus acciones, la suma de nada menos que 414 millones US$/año”, añade.

Canese argumenta que si se mantiene la actual tarifa y sobran US$ 2.000 millones al año, el 50% para cada Alta Parte (Brasil y Paraguay), Brasil puede emplear sus US$ 1.000 millones en reducir su tarifa para su propio consumo al mismo nivel que se bajaría la tarifa, con lo que el resultado es el mismo. “Lo mismo podría hacer el Paraguay con la parte que sea su consumo propio, por ejemplo US$ 400 millones/año si consumiéramos el 40% en el 2023. Ambos países podrían tener, aún manteniéndose la actual tarifa, la misma baja tarifa que reduciéndola, simplemente aplicando sus recursos a reducir la tarifa”, explica.

Entonces, la lectura que le da a lo planteado hasta ahora preliminarmente por el gobierno, es que la propuesta de Abdo es bajarle la tarifa de exportación de la energía paraguaya de Itaipú al Brasil, aún más del ridículo precio actual de exportación, muy por debajo del precio de mercado. “Imagínense los beneficios que ello le dará a quienes compren las acciones de Eletrobras (¿será alguien del entorno de Abdo, también?), si es que tiene una energía paraguaya de exportación 414 millones US$/año más barata, de lo ya barata que es nuestra energía ahora mismo para el mercado brasileño”, apunta.