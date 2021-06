Autoridades aseguran que convenios con sanatorios privados siguen firmes

Para llamar a la tranquilidad a la población, luego de que el sanatorio Santa Lucía de Ciudad del Este declarara que no cerró su terapia intensiva y no se acogerá más a la ley del gasto cero por covid, pues no tiene como sostenerse económicamente, el director de Terapias del Ministerio de Salud, Ángel Núñez, aclaró que el convenio firmado en setiembre del año pasado con los privados, sigue firme.

Con respecto al sanatorio esteño, explicó que este nunca firmó ningún convenio, por lo que no se puede dejar sin efecto algo que no se firmó.

No se puede procesar pago porque no remitieron historial

Además, mencionó que ellos nunca remitieron las historias clínicas de 22 pacientes que estuvieron en terapia en ese sanatorio, por lo que este es el motivo por el que no pueden solicitar el pago por el servicio prestado en forma posterior, en el marco de la ley del gasto cero. De este manera, no pueden procesar administrativamente el desembolso.

A su vez, Núñez señaló que se necesitan aproximadamente US$ 20 millones de dólares mensuales para seguir sosteniendo las internaciones de terapia intensiva COVID en sanatorios privados.

