Comunidad indígena pide rubros para docentes en San Pedro

La comunidad educativa de la escuela 29 de Setiembre, de la población originaria de Naranjito, del distrito de Santa Rosa del Aguaray, clama a las autoridades por rubros para docentes que enseñan en la institución y lamentan el poco interés por parte de los gobernantes de turno hacia la población aborigen.

Más de 50 niños estudian en la institución, desde el preescolar hasta el sexto grado, y tres docentes trabajan allí, enseñan plurigrado y cuentan con rubros, pero desde este año habilitaron el séptimo grado, con 15 alumnos. La comunidad construyó una obra para la improvisada sala de clase, y dos docentes enseñan hasta ahora sin poder contar con un rubro.

El líder de la comunidad, Hilario Torales, dijo que trabajaron para poder contar con la oportunidad de que sus hijos estudien. “Construimos aula, ahora pedimos rubro, pero no nos hacen caso las autoridades. Por favor, pedimos que le den rubro a los docentes”, dijo el líder.

En tanto que uno de los docentes se traslada de Lima y otro del casco urbano de Santa Rosa del Aguaray para enseñar el séptimo grado. “Vengo los lunes a trabajar, dejamos materiales, no cuentan con teléfono para clase virtual, hay baja señal, otros no tiene saldo, entonces repartimos copias, pero nos cuesta mucho. Más de 30 km me toca trasladarme de Santa Rosa del Aguaray, solventamos gastos de materiales, combustible, alimentación y sin contar con rubro, es muy complicado todo”, dijo el docente Cristian Gómez.

El director de la escuela, Cristian Vega, dijo que ya realizaron gestiones, pero no tienen respuestas de las autoridades. “No nos hacen caso, llevamos pedido a la coordinación departamental, a la supervisión, Dirección de Talentos Humanos del ministerio, al Indi pedimos apoyo, pero no tenemos respuestas”, se quejó el director.

Este año con la pandemia trabajan con clases presenciales los lunes y martes y los alumnos estudian bajo árboles. La Gobernación de San Pedro lleva adelante la construcción de aulas que están en etapa de culminación, cuentan con aula móvil para un grado y el Ministerio de Educación había construido un sanitario en el lugar.