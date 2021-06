Expresidente de IPS señaló que Pedro Halley no debería de haber sido quien lanzara las declaraciones sobre fondos jubilatorios

El expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Raúl Mongelós, conversó con ABC acerca de la desvinculación del Gerente de Prestaciones Económicas del IPS, tras alertar sobre fondos jubilatorios si se llegara a concretar el fallo de la Corte a favor de marinos que exigen cobrar pensiones jubilatorias muy por encima del máximo establecido.

De acuerdo a la trayectoria de Halley en el IPS, el expresidente dijo que (Halley) es de las personas que más sabe de normativas a nivel de seguridad social en IPS y que de alguna u otra forma seguirá estando, además de ser una persona que sobresalió de forma mediática en cada uno de los aspectos del IPS, pero que considera que las afirmaciones de Halley en esta oportunidad son un poco apocalípticas.

“Me preocupa el desconocimiento jurídico de los abogados del IPS al sostener que ellos van a revocar o apelar una resolución de la Corte. La normativa paraguaya establece que la última instancia jurisdiccional es la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la resoluciones de la CSJ son inapelables, por lo tanto no se puede concebir que unos abogados de la matrícula puedan hacer ese tipo de apreciaciones”, afirmó Mongelós.

El extitular del IPS señaló que esa acción autónoma de nulidad es una acción mal planteada porque ellos sostienen que estuvieron indefensos en la acción de inconstitucionalidad.

“Lo que pasa es que cuando unas personas recurren por acción de inconstitucionalidad una ley no es parte la institución afectada en ese momento. En este caso, esos marinos recurrieron por acción de inconstitucionalidad en contra de la ley de IPS, pero los que respondieron fueron de la Procuradoria General del Estado”, recalcó.

Para Raúl Mongelós, la ley debe ser retocada en muchos aspectos, no solamente en el aspecto de los fondos jubilatorios, sino también de procedimiento, porque según él, ocurrirán este tipo de cosas. Mongelós explico que como estos marinos aportan mucho al IPS porque muchos tienen un salario de más de 50 millones de guaraníes, ellos quieren cobrar la jubilación de acuerdo a la cantidad de aportes que hicieron, por lo que asegura que no es tan así como está planteando la gente de IPS la situación.

“Es muy delicado nomas lanzar ese tipo de declaraciones diciendo que prácticamente el IPS están en juego todos los fondos jubilatorios por una acción de inconstitucionalidad, porque yo no me senté a hacer los números pero yo no creo que sea así, nosotros cuando estuvimos en la presidencia de IPS teníamos datos de que la situación es bastante estable a nivel de los fondos jubilatorios y que teníamos previsto a 60 años una estabilidad X, yo digo que hay que tener cuidado porque causa una preocupación enorme”, resaltó Mongelós.

Por último, el ex titular cree que no debería de haber sido Halley el que tenía que haber lanzado estas declaraciones, sino que debería de haberse reunido el consejo, analizar los números y hacer una conferencia de prensa diciendo “ésta es la situación y estos son los números y ésta es la peligrosidad que se está teniendo”, destacó. Además, agregó que hay una confusión terrible, porque el propio PEdro Halley está confundido con respecto a ese tema.

En relación a la baja cobertura de Seguridad Social, comentó que es un tema que se debe debatir y que Paraguay es el último en América Latina, alegando que el problema de la falta de cobertura de Seguridad Social acá en Paraguay es un problema de hoy que se va a multiplicar por 10 en el mañana.

