Caja Fiscal paga hoy a jubilados

Los pagos se realizarán desde las 10:00 horas a través de la red bancaria del Banco Nacional de Fomento (BNF) y la cartera insta a todos los beneficiarios que al momento del cobro de sus haberes utilicen tapabocas, se laven las manos después de tocar el cajero automático y mantengan el distanciamiento físico.

Además, recuerda que todos los servicios brindados por la Dirección de Jubilaciones y Pensiones, dependencia encargada de administrar la jubilación de esta parte del sector público, son gratuitos, por lo cual no es necesario contratar a terceras personas para realizar gestiones.

Son más de 67.500 jubilados y pensionados los que percibirán este martes sus haberes, que incluyen a los exfuncionarios administrativos, docentes, de las fuerzas públicas, magistrados judiciales.

Pensionados mañana

Para mañana está previsto el pago a los pensionados, que suman más de 238.000 personas, entre adultos mayores y otros beneficiarios, que demandan una inversión mensual promedio de más de G. 137.000 millones.

Los pensionados llegan a 231.937 adultos mayores, que incluyen beneficiarios activos del programa de Pensión Alimentaria para personas mayores a 65 años con situación de vulnerabilidad social, con una asignación mensual de G. 548.210; así también 6.083 herederos de veteranos, 345 beneficiarios de pensiones graciables, 379 herederos de policías y militares fallecidos en acto de servicio.

Fondos para la Caja

Por otro lado, Hacienda también informó que un total de G. 31.822 millones (US$ 4,6 millones) fueron percibidos en junio por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), en concepto de intereses por las inversiones realizadas en bonos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

Al respecto, durante este mes se percibieron cuatro pagos los cuales fueron de G. 3.091 millones (US$ 455.000) correspondiente a la sexta inversión, G. 12.565 millones (US$ 1,8 millones) perteneciente a la decimotercera inversión, G. 10.879 millones (US$ 1,6 millones) que corresponde a la cuarta inversión y G. 5.285 millones (US$ 778.000) a la decimocuarta inversión, a tasas de interés que van del 5,3% al 6,3%.

El informe agrega que en lo que va del presente ejercicio la Caja Fiscal ya percibió la suma de G. 68.902 millones (US$ 10 millones) en concepto de intereses por las diversas inversiones realizadas.

“Cabe resaltar, que la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones ha percibido la suma de G. 554.121 millones (US$ 82 millones) en concepto de intereses generados por las inversiones que se han realizado desde el año 2013 hasta la fecha”, indica la cartera.