Hacienda descarta nuevo endeudamiento por US$ 780 millones

Llamosas señaló este viernes a ABC que está descartada esta posibilidad y reiteró que el endeudamiento es la última opción que se manejará, en caso de necesidad para cubrir gastos en salud pública.

Explicó que no existe ningún pedido de ampliación por US$ 780 millones y que la solicitud remitida ya en abril a consideración del Parlamento es el contrato de préstamo existente a favor de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) por US$ 250 millones; no así para el Ministerio de Salud Pública ni para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) como lo menciona el titular del Senado.

Datos lanzados por el senador

Salomón dijo ayer, luego de finalizar la sesión extraordinaria de la cámara, que el Ejecutivo planteó pedidos de ampliación presupuestaria para Salud, ANDE y MOPC que en total implican una deuda de US$ 780 millones. Según detalló, para Salud se prevé US$ 230 millones, para la ANDE cerca de US$ 300 millones y para el MOPC un poco más de US$ 250 millones.

Cuando se le insistió sobre mayores detalles dijo que no tenía a mano los datos, pero confirmó que se trata de un nuevo endeudamiento para el país. Para el caso del MOPC indicó que la ampliación presupuestaria se destinaría a proseguir con las obras de infraestructura en marcha, especialmente en el departamento Central y en la Capital, porque se había previsto su financiación en un 50% y ahora se solicitaba el monto restante.

Lo de ANDE no impactará en déficit

Llamosas insistió en que el único proyecto enviado es el de la ANDE por US$ 250 millones, porque esta entidad es la que se encarga del servicio de la deuda y no impactará en el resultado fiscal de la administración central, porque se trata de una entidad descentralizada.

Dijo que desconocía de dónde salió el dato que expuso el presidente del Senado y reiteró que el endeudamiento es la última opción que se maneja, como ya lo había manifestado anteriormente.