Vacunatorio municipal de Luque tiene 4.000 dosis para vulnerables

La Municipalidad local está ubicada sobre la calle Guillermo Léoz, en dicho predio funciona el vacunatorio del Hospital General de Luque y habilitaron dos carpas para la rápida atención. Una es para peatones y otra para autovac. Este fin de semana no habrá atención para segunda dosis en la Casona Julio Correa, solo serán vacunados los vulnerables, es decir, aquellos que tenga alguna enfermedad de base grave.

Este vacunatorio tiene 4.000 dosis de la vacuna Sputnik V cuya segunda dosis será suministrada recién dentro de 60 o 90 días. Los pacientes Actualmente el Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus, se encuentra iniciando su etapa 2. Entre el lunes y el miércoles se inmunizará a “rezagados” de ese grupo y de la población en general de 50 años o mayores. En este caso no se tendrá en cuenta la terminación de cédula, indicó esta mañana en ABC Color, el director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Héctor Castro.

Las personas con enfermedad de base que vayan a este vacunatorio que tiene el sistema autovac y peatonal, deben presentar indefectiblemente un formulario que debe ser descargado del de la página web de la campaña de vacunación e impreso por los interesados, completado y firmado por un médico, o en todo caso un certificado médico firmado por el profesional de la salud, que certifique la dolencia del paciente.

Profesionales del Hospital General de Luque piden a todas las personas de este grupo a no temer a la vacuna y aprovechan el fin de semana para recibir la primera dosis. Ayer, más de 1.000 adultos mayores recibieron la segunda dosis de la vacuna Hayat Vax. Mientras aguardaban su turno, los presentes manifestaron que no tuvieron ningún tipo de molestias con la primera dosis y que estaban confiados que con la segunda dosis no sería diferente.

Los beneficiados, emocionados, instan a la comunidad en general a no temer a los biólogos anticovid en plaza.