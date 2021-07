Para Duarte Frutos la CSJ debe pronunciarse sobre el caso de binacionales porque así “no somos un país serio”

Si la CGR debe auditar las cuentas de las binacionales o no, dijo que “hay, evidentemente, ambigüedad jurídica”, pero que eso debe resolverse en otra instancia, dijo el director paraguayo de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos.

Indicó que la entidad binacional es única, que no hay cuentas nacionales. “En todo caso hay recursos de la entidad binacional que aplicamos en el Paraguay y no hay ningún problema... finalmente el Senado nos pidió todo. Nos pidió todas las compras, inclusive las obras, y estamos enviando. No tenemos objeción”, recordó.

Pero instó a la Corte Suprema de Justicia a pronunciarse, “porque hay una acción de inconstitucionalidad que presentó Itaipú contra la resolución del Senado que pidió la Contraloría para la fiscalización o control de los gastos sociales”, dijo.

Duarte Frutos agregó que, cuando hay una controversia de esta naturaleza, le parece que “la Corte tendría que tomar en serio y pronunciarse de manera a que terminen las dudas y no que por un lado Yacyretá asuma una posición y por otro lado, la otra binacional (Itaipú) tiene otro criterio y de pronto no somos un país serio”, cuestionó.

En ese sentido, agregó que podríamos caer en la falta de seriedad institucional, “pero eso ocurre porque hay un órgano jurisdiccional competente que debería ya resolver este tema”. “No sé cuánto tiempo hace que la Itaipú presentó la acción y según la información, Itaipú va a volver a plantear la misma acción contra esta ley”, comentó.

Sin embargo, por su lado dijo que “nuestra actitud está traducida en una constante respuesta a los requerimientos de la Contraloría y del Congreso Nacional”.

Consultado si la CSJ se expide a favor de Itaipú, respecto a la ley para auditar las binacionales, la EBY qué haría, el director paraguayo de Yacyretá adelantó que eso debería discutirse en el ámbito de la Dirección Jurídica de Yacyretá. “Creo que tendríamos que responder a los requerimientos, respetando obviamente los límites del tratado, porque somos una binacional, y por tanto una persona jurídica sujeto de derecho internacional”, apuntó.

En otro momento de la conversación, Duarte Frutos recalcó que la EBY no tiene una opinión. “Tenemos una actitud clara, que está demostrada con todos los informes que estamos remitiendo a la Contraloría Nacional, según los requerimientos que nos formulan. Y toda la información que estamos remitiendo al Senado de la Nación que no son simples informaciones, son compras, números de cheques, bancos, proveedores, lista de funcionarios, salarios, antigüedad, título, no título, y esta es nuestra posición”, reiteró.

Duarte Frutos participó esta mañana de la reunión del Comité Ejecutivo de la EBY, junto a su par argentino, Ignacio Barrios Arrechea, con quien dijo que conversaría sobre esta ley que ya está promulgada. “He conversado con él anteriormente para enviar y remitir los informes que tienen que ver con los fondos sociales, con las inversiones hechas en el lado paraguayo y que no representarían fondos binacionales. Vamos a seguir con esta misma política”, reiteró.

Abdo recuerda judicialización en Brasil

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, también fue consultado sobre la promulgación de la ley que habilita a la Contraloría a fiscalizar las cuentas de las binacionales, Itaipú y Yacyretá, sobre lo que señaló que este “es un claro mensaje en favor de la transparencia”.

Sin embargo recordó que cuando el Brasil tuvo un caso similar, la binacional judicializó “, porque la binacional se comporta de una manera autónoma”.

Agregó que de todas maneras considera que con la promulgación de esta ley se está dando un mensaje claro de la importancia de que haya transparencia en el manejo de los recursos de las binacionales y que todo pueda ser controlado. “Hay que buscar los mecanismos y obviamente también los directores tienen que tener el respaldo legal”, añadió.

El mandatario enfatizó que “cuando esto se hizo por ley en el Brasil, el Tribunal Supremo sacó un fallo donde negó el proceso de auditoría, aludiendo el respeto a la soberanía del Paraguay”. Por lo que adelantó que, una vez promulgada la ley, las binacionales van a buscar los mecanismos para que la Contraloría pueda ingresar para hacer toda la verificación de cuentas.

Consultado si la CSJ falla a favor de la inconstitucionalidad de la ley que él mismo promulgó, Abdo Benítez respondió que no sabe todavía si se va a hacer, pero que es una decisión de la binacional. “De todas maneras, creo que hay mecanismos para poder solicitar todo tipo de documentaciones. Las binacionales como binacionales harán su análisis, yo no hablé todavía con ellos”, agregó.

Finalmente, sobre el punto, subrayó que “si sos administrador de una binacional, tenés que tener el respaldo jurídico, el respeto y la reciprocidad a tu par, porque es una binacional y no solamente atribución tuya como director paraguayo”. Por lo que consideró que necesariamente, por una cuestión de reciprocidad, como ellos hicieron en el caso Itaipú, cuando vino la solicitud a través de una ley en el Brasil, eso evaluará el Consejo, que es binacional.