Vacunación en Shopping Mariscal: médicos estarán firmando certificados a vulnerables hasta las 22:00

El vacunatorio está instalado en el Centro de Convenciones del Shopping Mariscal, pero las largas filas de “vulnerables” y adultos de 50 años en adelante se extienden a lo largo del predio del centro comercial de Asunción. Hoy es el último día en el que los “rezagados” de estas poblaciones pueden recibir la dosis antiCOVID.

En este local se instaló un equipo médico que expide el certificado para las personas vulnerables. Los profesionales estarán emitiendo las constancias hasta el cierre de la jornada de inmunización en el vacunatorio del Shopping Mariscal.

El Ministerio de Salud informó este martes que, además del vacunatorio de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), en el local de inmunización del Shopping Mariscal la jornada se extenderá hasta las 22:00 para los “rezagados”, tanto en “autovac” como peatonal.

Ayer se generaron disgustos en algunos vacunatorios por parte de los “rezagados” debido que no se les permitía el ingreso -antes del horario establecido- porque no contaban con sus certificados médicos. La situación se dio debido a que ya no estaban presentes los profesionales que emitían las constancias, según señalaron los encargados del Ministerio de Salud.

Se está aplicando la dosis de Moderna a los vulnerables, mientras que la AstraZeneca a los adultos de 50 años en adelante, según informó la periodista de ABC Lorena Aponte.

Afluencia dejó sin dosis

Debido a la importante afluencia de “rezagados”, las dosis se acabaron durante la mañana de este miércoles en el Shopping Mariscal. Sin embargo, luego de unos 20 minutos aproximadamente ya se repusieron los biológicos y prosiguió la jornada de inmunización contra el nuevo coronavirus.

La Dra. Celeste Ramírez, encargada de la vacunación en el Shopping Mariscal, celebró la importante afluencia en este local. Comentó que ayer inmunizaron a más de 2.500 personas y agregó que hoy esperan alcanzar una cifra similar. “Queremos vacunar a la mayor cantidad de gente posible”, sostuvo.

Así también, instó a los vulnerables que aún no cuentan con el certificado médico a acercarse con algún estudio que avale su condición de salud, de modo a que se pueda emitir la constancia.

¿Cómo proseguirá la vacunación en Paraguay?

Hasta hoy pueden acercarse los “rezagados” de la población vulnerable y del grupo de adultos de 50 años en adelante. Mañana y el viernes, las jornadas serán exclusivas para la aplicación de la segunda dosis contra el nuevo coronavirus.

Este sábado podría arrancar la vacunación antiCOVID en trabajadores esenciales, según adelantó ayer el ministro de Salud, Julio Borba. Acotó que solo faltan detalles para la prosecución del Plan Nacional de Inmunización.

Borba también reveló ayer a ABC que este sábado arribarían a nuestro país 1.000.000 de dosis antiCOVID de la vacuna Pfizer, que servirá para avanzar en el plan de inmunización. Además, no descartó que se libere la vacunación para la población en general desde el próximo lunes.

Esta mañana también anunciaron desde Salud que se incluirá a los niños de 12 años en adelante en el plan de vacunación, atendiendo a que las dosis de Pfizer que llegarán ya fueron aprobadas para su aplicación en los más chicos.