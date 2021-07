Autoridades tienen una deuda de sangre con el Paraguay, asegura hija de Óscar Denis

En la explanada del templo ubicado en el barrio Centro de la capital del primer departamento se leyeron comunicados, uno de ellos fue el de la familia de Óscar Denis. La vocera fue Beatriz, quien estuvo acompañada de sus hermanas Silvana y Lorena, mientras la madre de ellas, Myriam Bareiro, sostenía la foto de su marido secuestrado el 9 de setiembre de 2020 de su estancia denominada Tranquerita, ubicada en el municipio de Bella Vista Norte, departamento de Amambay.

En misa en honor a víctimas piden fin de los secuestros en el Norte

En un momento dado, Beatriz Denis dijo que los tres poderes del Estado, el Ministerio Público y las demás autoridades responsables de garantizar la vida y los bienes de los habitantes del país tienen una deuda de sangre con todos los habitantes del Paraguay. “Son y deben hacerse responsables, en todo este tiempo podemos decir que no existe voluntad política para que vuelvan los secuestrados. El gobierno no actúa o sus actos son insuficientes para alcanzar resultados, aun así no solicita cooperación internacional, el Estado debe reconocer sus limitaciones, debe poner como una cuestión prioritaria la seguridad nacional”, aseguró.

Sin novedades

Una de las personas que participó de la celebración religiosa y el acto en homenaje a los secuestrados fue Elisa Barreto, madre de Jorge Ríos Barreto, recientemente secuestrado y asesinado por la Agrupación Campesina Armada – Ejército del Pueblo (ACA-EP). La mujer dijo que hasta el mediodía de hoy no tenía novedades de la investigación del caso de su hijo. “Aún no me llegó nada, todo permanece igual”, lamentó.

Estado presente y eficaz

El presidente de la Federación de la Producción, la Industria, el Comercio y los Servicios (Feprinco) Beltrán Macchi dijo que se necesita un Estado presente y eficaz en su tarea. Agregó: “Sin seguridad no hay inversión, no hay desarrollo, no hay trabajo, no hay bienestar de la población. Sin seguridad estamos condenados a la miseria, al atraso y al dolor. La violencia destruye la convivencia social, la vida y nuestras familias, ella no es compatible con la forma de vida de los paraguayos”, explicó.