Celebrarán misa por todos los difuntos a causa de la pandemia

El celebrante será el cura rector monseñor Enrique Meyer, quien invita a todos a participar de esta eucaristía especial en memoria de los fallecidos. El sacerdote pide a los concurrentes a respetar el protocolo sanitario usando mascarillas de calidad y guardando el distanciamiento físico.

“Es importante aclarar que se trata puntualmente de los fieles que han fallecido durante el tiempo de esta pandemia (tanto a causa del virus como de otras circunstancias). Las comunidades, las otras capillas y parroquias de Luque, podrán escoger el horario más conveniente para esta misa, pudiendo celebrarse incluso en lugar de la misa vespertina correspondiente al sábado, con todos los ritos, oraciones y lecturas propias, ya que, según la normativa litúrgica, “la misa exequial solo se prohíbe en el Triduo Sacro, en las solemnidades de precepto y en los domingos de Adviento, Cuaresma y Pascua”, explica el escrito del Arzobispado.

El equipo de liturgia preparará en un lugar visible del templo un altar conmemorativo para los fieles difuntos. En esta celebración podrá utilizarse además el incienso en los momentos de la misa ordinariamente establecidos y también en los momentos propios de esta celebración indicados en el rito aplicándose el mismo principio al empleo del agua bendita para la aspersión. También es conveniente que las parroquias que cuenten con campanario, puedan realizar el repique doble de las mismas en el momento establecido en este rito.

El arzobispo Edmundo Valenzuela dijo que sería de gran provecho recordar a los fieles que, con la participación de esta celebración, la recitación de la oración “Dales, Señor, el descanso eterno”, además del cumplimiento de los demás requisitos ya conocidos, podrán ganar indulgencia parcial, aplicable a las almas del purgatorio.

“Respecto a esta celebración, durante el tiempo de confinamiento a causa de la pandemia provocada por el Covid-19, muchas familias se han visto obligadas por las circunstancias a realizar el sepelio de los difuntos sin poder celebrar las exequias cristianas. Al hecho doloroso de la muerte de un ser querido se ha unido, en muchos casos, la imposibilidad de acompañar al difunto en sus últimos momentos en el hospital, el no poder ver físicamente el cuerpo del difunto y no tener el consuelo de una celebración exequial para encomendar su alma a la misericordia de Dios. Este sufrimiento ha alcanzado no solo a la familia en cuestión, que no ha podido siquiera asistir al entierro en el cementerio, sino también a amigos y vecinos del difunto o de su familia que no han podido manifestar sus condolencias por el fallecimiento. No podemos olvidar que esta situación pudo haber producido gran desesperanza en los fieles cristianos”, manifestó el monseñor Valenzuela.