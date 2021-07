Efecto precio favorece exportaciones que crecieron 28% al primer semestre del año

De acuerdo con los datos, las exportaciones registradas (alcanzaron en el primer semestre US$ 5.267,6 millones, superior en 32,8% al registrado a junio de 2020, también superior al comparar con el periodo del 2019 cuando alcanzó US$ 6.390 millones, lo que indica que se ha superado los niveles de pre-pandemia. Sin embargo, el volumen exportado de las mercaderías en este primer semestre es inferior en 14% al del año pasado en el mismo periodo, verificándose una importante ayuda del factor en los productos que se enviaron a los distintos mercados.

Las exportaciones registradas fueron impulsadas principalmente por mayores envíos de granos de soja, carne bovina y cereales, según los datos.

Efecto precio es incierto

Al ser consultado sobre el efecto de mejor precio en las exportaciones, Miguel Mora economista jefe del BCP respondió que por el momento, el país se está beneficiando de las mejores condiciones sobre todo a los rubros agro, pero también el efecto se da en otros rubros importados como el de combustibles. Indicó que no se puede precisar aún cuanto tiempo podemos beneficiarnos de este “viento favorable” y que todo dependerá de como va recuperándose la economía mundial.

Desde el Comité Ejecutivo para América Latina y el Caribe (Cepal) han advertido a los países sobre estos vientos favorables de mejor precio, ya que estamos en un contexto de alta incertidumbre y se teme un efecto de desaceleración que también tendrá un efecto económico importante.

Reexportaciones

Por otra parte, el reporte del BCP revela que las reexportaciones también se vienen recuperando y han registrado un valor de US$ 1.253,1 millones a junio del 2021, con un incremento de 34,5% al comparar con el mismo periodo del año pasado. No obstante, todavía está por debajo de los niveles de pre-pandemia ya que en el 2019 en el mismo periodo ya llegaba a US$ 1.616 millones.

Cabe señalar que las reexportaciones relacionadas al comercio fronterizo ha sufrido un fuerte revés en el 2020 a causa de la Pandemia y las restricciones que obligaron al cierre de frontera con Brasil. Las reexportaciones constituyen casi el 18% de las exportaciones totales del país.