El sector productivo conmocionado ante violencia en el campo, dice ARP

La inseguridad que se viene arrastrando desde hace tiempo en el campo y el nuevo hecho criminal, el secuestro y asesinato del joven Jorge Ríos, dejó en shock a los productores, dijo el líder ganadero. Agregó que el alto grado de crueldad con que actuaron los criminales genera zozobra y preocupación, porque son acciones de grupos terroristas o bandidos, de quienes ni siquiera se conoce si sus objetivos son de orden ideológico.

Lea más: Advierten avances del plan bolivariano antipropiedad

Galli dijo que la ARP está haciendo un gran esfuerzo para contribuir al desarrollo del país y en esa zona de influencia de los criminales se está produciendo un despegue socio económico importante, avizorando un futuro bastante promisorio, para que cambien las condiciones de la población en general.

“La zona norte fue muchos años abandonada por el Estado y hoy las inversiones privadas están impulsando la economía; y estos grupos, cuyo soporte ideológico se nutre de las necesidades de la gente, están desesperados porque ven que esto esta acabando y recurren a este tipo de acciones de tinte terrorista, para transmitir a la población sus cartas para llegar al poder”, expresó.

Ver a un joven vilmente asesinado y la extrema crueldad con que los criminales actúan con las familias de secuestrados causa un altísimo grado de frustración, tristeza y a la vez gran preocupación, comentó. Agregó que acompañan en su sufrimiento a la gente afectada, pero hay que seguir produciendo, trabajando y consiguiendo los recursos para destinar al Estado, para que a su vez utilice correctamente en lo que tiene que hacer.

Piden garantías para seguir con las inversiones

Según Galli, si no existieran organismos estatales encargados de la seguridad tendríamos áreas liberadas y no podríamos trabajar. Explicó que la gente que tiene sus inversiones en la zona Norte del país no puede abandonarlas y por eso piden las garantías para seguir trabajando y apostando a la producción.

“Las instituciones del Estado, mal o bien, están funcionando, pero se tiene que hacer una evaluación de las cosas que se están haciendo de mala manera para poder mejorar. El Gobierno tiene la obligación de hacer todo lo que esté a su alcance para exterminar a esta amenaza, y no hay pretextos”, enfatizó el mayor exponente del sector ganadero de nuestro país.