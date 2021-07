Hacienda colocó bonos por G. 138.500 millones

La subasta se llevó a cabo a través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A (BVPSA) y, según el informe de la cartera, el monto adjudicado fue menor a los G. 150.000 millones (US$ 22,1 millones al cambio vigente) que fueron subastados.

“En la subasta llevada a cabo el día 13 de julio del corriente año se ha realizado la reapertura de los bonos a 15 y 20 años de plazo, en moneda local. La colocación se realizó sobre la par, arrojando tasas de interés efectivas de los nuevos títulos de largo plazo de 7,90% y 8,24% teniendo en cuenta su tasa de interés nominal o facial de 8,00% y 9,90% respectivamente”, indica el informe.

La cartera agregó que en el año 2020 se logró innovar en el mercado interno con emisiones de títulos a largo plazo, y en esta séptima subasta en el mercado local en el año, “la reapertura del título a 20 años de plazo recibió una demanda de casi tres veces más de lo ofrecido, demostrando de esta forma la confianza y el interés de los inversionistas locales en títulos del Tesoro”, afirma.

Sumando la colocación de bonos soberanos, es la octava que se realiza en el año por un monto total que asciende a más de G. 4,7 billones (US$ 669 millones), de un total autorizado por diversas leyes por más de G. 5 billones (US$ 746,8 millones).

Leyes que autorizan

La emisión se realizó en el marco de lo que dispone la Ley N° 6.680/2020 “Que establece medidas en el marco del Plan de Recuperación Económica por los efectos causados por la pandemia Covid-19 o Coronavirus, bajo el eje de Protección Social”; la Ley N° 6.679/2020 “Que establece medidas en el marco del plan de recuperación económica por los efectos causados por la pandemia Covid-19 (Coronavirus), bajo el eje de acción de inversión, a través de la construcción de viviendas”; la Ley N° 6.672/2021 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021”.

La deuda total

Los datos oficiales indican que al quinto mes del año la deuda pública total asciende a US$ 12.994,3 millones, que equivale al 34% del PIB. De este monto US$ 11.508,3 millones, 30% del PIB, corresponde a la administración central y US$ 1.486 millones, 3,9% del PIB, a las entidades descentralizadas.

Son deudas que se tienen con los organismos financieros internacionales (BID, Banco Mundial, CAF y otros) por los préstamos obtenidos, así como con los tenedores de bonos del Tesoro a nivel local e internacional y las inversiones autorizadas mediante ley llave en mano.

El endeudamiento se da principalmente por la emisión de bonos, que a mayo asciende a US$ 7.706,3 millones, lo que representa el 59,3%; le sigue préstamos contraídos con los organismos internacionales por US$ 4.975,2 millones, que equivale al 38,3% del total; y luego la asumida vía la Ley N° 5.074/2013, conocida como ley llave en mano, por US$ 312,8 millones, que implica 2,4%.