Pronostican tiempo frío durante una semana desde este jueves, pero no habría heladas

“Hay un frente frío que ingresaría el día jueves; traería consigo algunas precipitaciones sobre gran parte de la Región Oriental. No van a ser cuantiosas esas lluvias, pero sí generarían un cambio de tiempo con el giro del viento al sector sur”, dijo Rodas en conversación con ABC este martes.

Las mínimas que se alcanzarán con el ingreso de este frente frío, según el ingeniero, se encontrarán entre los 5 y 6ºC el lunes y martes de la semana que viene, “principalmente en las áreas del centro y sur de la región Oriental”.

El fenómeno se extenderá al menos hasta el miércoles de la semana que viene, es decir, duraría una semana, para luego volver a subir, con lo que los días irán de frescos a cálidos.

“El frío que se acerca no va a alcanzar las temperaturas de la semana pasada. Es una masa de aire frío, pero no una masa polar”, finalizó Rodas, quien enfatizó que no hay una alerta para que los agricultores tomen medidas para proteger sus parcelas, como sí suele suceder a través de boletines especiales cuando se pronostican heladas.