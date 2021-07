Unos 30 comerciantes devolverán el subsidio de frontera

El viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, Marco Elizeche, señaló este viernes a ABC que son 30 los comerciantes que se acercaron a la cartera fiscal para devolver el subsidio de frontera, de los 293 que fueron notificados para hacerlo dentro de un plazo de diez días.

Adelantó que una vez culminado el referido plazo, que sería el próximo lunes 19, los antecedentes de aquellos que no cumplieron serán remitidos a consideración de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), como se hizo en los casos de subsidios anteriores Pytyvo 1 y Pytyvo 2.

Lea más: Hacienda ya destinó US$ 4,9 millones a subsidio de frontera

La mencionada Secretaría tiene a su cargo presentar una denuncia ante el Ministerio Público para el inicio de un proceso penal.

El viceministro destacó que con el programa ya se hicieron cerca de 50.000 acreditaciones entre comerciantes y trabajadores formales e informales, por lo que el número que deben devolver es ínfimo, menos del 1%, y el monto a recuperar está en torno a G. 500 millones.

Afirmó, en ese sentido, que con el programa de subsidio de frontera ya se transfirieron recursos por alrededor de G. 35.000 millones para cumplir con los beneficiarios.

Primer desembolso

Los reclamos de Hacienda tienen relación al primer desembolso del subsidio de frontera realizado en abril, cuando abonó dos pagos de una vez a los comerciantes del sector formal que representaron G. 2.190.000 en total (cada pago equivale al 50% del salario mínimo).

Tras la acreditación del dinero y luego de efectuar un nuevo cruce de datos de los beneficiarios, la cartera detectó que 800 comerciantes no reunían los requisitos establecidos en la ley ni en el decreto reglamentario, lo que derivó en una serie de notificaciones para la devolución del subsidio.

Lea más: Flexibilizan condiciones para acceder al subsidio de frontera

Antes las críticas, sin embargo, de los afectados, se acordó con los representantes modificar el decreto reglamentario que más personas pudieran ingresar en la lista de beneficiario y evitar la devolución.

Con el nuevo decreto que entró a regir a finales de mayo y la flexibilización de los requisitos, un nuevo cruce de datos dejó finalmente en 293 la cantidad de comerciantes que debían devolver el dinero, los que fueron nuevamente notificados.

Pagos realizados

Hacienda ya acreditó cuatro pagos para el sector formal, en abril desembolsó dos y en junio otros dos (cada pago equivale al 50% del salario mínimo) y para el sector informal dos pagos establecidos de G. 500.000 cada uno.

Al sector le queda por cobrar otros dos subsidios de un total de G. 2.190.000, ya que la Ley N° 6720/2021, que otorga el subsidio de frontera, autoriza hasta seis. Según se había mencionado, la idea era cerrar este programa pagando a fines de julio o inicio de agosto los dos restantes.

Lea más: A fin de mes harían un nuevo pago del subsidio de frontera

El Tesoro todavía dispone de un presupuesto de más de US$ 4 millones, teniendo en cuenta que de un total de US$ 9 millones inicialmente contemplados se ejecutaron US$ 4,9 millones entre abril y junio para cumplir con los formales e informales.