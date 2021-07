Afara reitera que HC le “castigó” en Itapúa

“Castigó a (Itapúa), no solo a Afara, pero ya me recuperé de los que me castigaron”, expresó ayer el senador Juan Afara (ANR, Añetete) en el acto de habilitación de un tramo pavimentado en la localidad de Itapúa Poty, departamento de Itapúa.