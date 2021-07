Hay que recuperar lo robado con la deuda corrupta de Itaipú

Esta semana, el contralor Camilo Benítez presentó el informe final de la auditoría a la deuda de Itaipú, en el cual se concluye que la entidad binacional ya no debe al Brasil y que la misma fue abonado en su totalidad entre el 2014 y el 2016. De esta manera se confirma que los pagos que seguía realizando Itaipú eran ilegales, que es una de las banderas de la campaña de “Itaipy Ñane Mba´e”, explicó Cecilia Vuyk, politóloga, docente e investigadora.

“La deuda ilegal de Itaipú ha beneficiado principalmente a Electrobas y el Estado brasileño, así como a los grandes bancos a través del órgano responsable de la generación y distribución de la energía eléctrica de ese país, en detrimento del interés nacional y su población. Las familias paraguayas pagaron esa deuda mes a mes mediante su factura de la Ande”, recalcó la profesional. Agregó que toda la población financió esa deuda y por lo tanto, es clave, que el Gobierno “pare la pelota” y sea prioridad castigar a los responsables, sobre todo con transparencia y el principio de justicia como norte.

“Estudios de la campaña nos muestra que esta deuda ha crecido más de 1700% desde sus inicios y, en gran medida, ese crecimiento se debe a esta corrupción e ilegalidad que hoy el informe demuestra. En consecuencia, esto no puede quedar en el oparei. Lo primero es que esto pare, no se puede seguir pagando año a año, que hoy representa unos US$ 2.000 millones al año, esos fondos tienen que ser redireccionados”, aseveró.

Agregó que el Ministerio Público, de oficio, debe actuar, los responsables ya están identificados en el reporte de Contraloría, aunque aclaró que “tenemos una Fiscalía que hace más de dos años tiene cajoneada toda esta estafa y no podemos esperar más que impunidad y corrupción”, lamentó. Por este motivo, instó a la ciudadanía a acompañar las movilizaciones en contra del Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, así como ocurrió cuando se descubrió el acta bilateral, documento que imponía condiciones desfavorables para el país. Mediante las movilizaciones el Ejecutivo retrocedió en las intenciones.

Vuyk destacó que la transparencia y el acompañamiento de la ciudadanía es lo que permitirá que se logre que las autoridades, tanto de Paraguay como de Brasil, accionen conforme a intereses favorables para ambas partes.