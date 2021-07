Acevedo: Se prevé arribo de 150.000 dosis de vacunas Moderna a finales de este mes

Con esta última entrega, el Gobierno de Qatar cumpliría con su promesa de cooperar con Paraguay en la entrega de 400.000 dosis del biológico de la marca Moderna.

Además, el canciller nacional, Euclides Acevedo, anunció que como parte de una negociación, llegarán dosis de la vacuna AstraZeneca desde el Gobierno de España. También se tiene previsto que estas dosis lleguen entre fines de julio y principios de agosto.

No será lento como Covax

Acevedo aclaró que si bien el Gobierno español eligió al mecanismo Covax como “una especie de procedimiento para distribuir equitativamente”, no pasaremos por la larga espera que nos ha hecho atravesar este mecanismo, sino que los biológicos vendrán directamente.

“Estoy en contacto permanente con los colegas de salud y espero que el ministro Julio Borba anuncie la fecha exacta del desembarco”, puntualizó el canciller.

India promete darnos prioridad

Por otro lado, comentó que ayer estuvo en conversaciones con el canciller indio, a quien le agradeció por la donación de las 200.000 dosis y le recordó que tenemos un contrato convenido con el laboratorio de India.

“Ellos tienen el lote de vacunas listo para enviar, solo están esperando la autorización. El canciller indio me contó que no me quiere dar fecha fija, pero se comprometió a hacer el máximo esfuerzo que apenas salga la autorización para exportación de vacunas, prioritariamente se envíe el lote a Paraguay”, explicó Acevedo.

Puntualizó que en total se recibirían entre 400.000 y 700.000 dosis de Covaxin, 100.000 de ellas como gentileza por la demora.

Estados Unidos está a la vista

En cuanto a la cooperación de Estados Unidos, el ministro de Relaciones Exteriores dijo no tener información precisa, pero apuntó que es claro que llegarán las 40.000 dosis por semana que son las que compramos.

Detalló que también el ministro Julio Borba en EE.UU. quiere hacer un contrato de vuelta con Pfizer, Moderna y Janssen, pero esas dosis serían ya para el año que viene.