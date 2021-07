Nativos piden mayor reconocimiento a las radios comunitarias del Chaco

Brígido Lowen, integrante de la comunidad Enxlet Norte que bordea la ciudad de Loma Plata, expresó el rol fundamental que tuvieron los medios de comunicación locales a la hora de trasmitir el mensaje de cuidado y prevención durante la pandemia del Covid 19. Pese a los esfuerzos del gobierno por hacer llegar a la población información respecto al manejo de la pandemia, lo cierto es que el 60 % de los habitantes del departamento de Boquerón son población indígena, y además del español y guaraní hablan otros idiomas como Nivaclé, Ayoreo, Enlhet Norte, entre otros, por eso el rol de los comunicadores chaqueños a través de las radios comunitarias es vital para que el mensaje llegue de forma clara.

“Ahora con la campaña de vacunación, siempre estoy animando a la gente que se vacune porque si no lo decimos en nuestro idioma mucha gente no lo va entender, por eso apoyamos el trabajo del Ministerio de Salud para que llegue a todos las noticias, si es solo en español no se va entender”, dijo Lowen, que también está activamente transmitiendo programas y contenido mediante la radio comunitaria Nueva Jerusalén.

Lowen reclamó que las radios comunitarias no reciben apoyo del gobierno para su mantenimiento, por lo que mucho del trabajo de los comunicadores es hecho a pulmón, los integrantes son en general voluntarios, casi sin remuneración y mantienen los costos mayormente gracias a aportes. Además muchas radios tienen solo un permiso precario para operar y la burocracia ante la CONATEL para regularizar cualquier trámite puede llevar años.