Anticovid: complicado fin de semana para aplicación de la segunda dosis

Siguiendo el plan nacional de vacunación que establece que cada fin de semana se debe aplicar la segunda dosis anticovid siguiendo el cronograma acorde al tiempo establecido entre cada dosis según la plataforma, se completó el fin de semana el esquema completo de vacunación de otras 35.000 personas según el Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

El sábado último cerca de 29.000 acudieron a los puestos de inoculación, en tanto que ayer se sumaron alrededor de 9.000 personas más.

No obstante, este fin de semana la inoculación causó gran dolor de cabeza a quienes debían recibir la segunda vacuna anticovid, ya que muchos debieron esperar durante horas.

En la Cruz Roja, tanto el sábado como ayer muchos denunciaron el tiempo de espera que se prolongó más de lo esperado, ya que en el nosocomio se negaban a abrir un vial si no se completaban el cupo de 10 personas. “Son ampollas multidosis para 10 aplicaciones y si no completamos el cupo no se podrán inmunizar”, alegaron desde la Cruz Roja ya cerca del mediodía, horario marcado para el cierre de la vacunación.

Hasta ese momento, 50 personas ya habían sido inoculados en el sitio, pero había 9 personas esperando ser inmunizadas con Moderna y 8 con AstraZeneca.

Ya molestos, quienes aguardaban alegaron que Salud Pública debe dar una solución a este tipo de situaciones, ya que cada fin de semana ocurren situaciones similares.

En el Fomento de Barrio por otro lado, se temía perder vacunas ya que se inmunizaba a todo aquel que llegaba y se aguardaba completar las 10 dosis de cada vial.

En el Hospital de Trinidad, también resaltaron el tiempo de espera para completar las dosis.

