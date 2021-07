Hacienda está conforme con las modificaciones

El secretario de Estado y jefe del Equipo Económico adelantó este miércoles a ABC que pedirán a la Cámara de Diputados que apruebe la versión del Senado, para implementar lo antes posible los programas que contempla para lo que resta del año.

Llamosas indicó que muchos de los cambios introducidos al proyecto de ley fueron consensuados y que están conformes con la decisión del Senado, a pesar de que no tienen aún todo el panorama de cómo quedó finalmente el proyecto con media sanción.

Agregó que inclusive están de acuerdo con la redistribución de los fondos previstos inicialmente para salud, los programas sociales, las ollas populares y para la construcción de viviendas, entre otros.

Redistribución

Los senadores redistribuyeron los US$ 262 millones, que en su mayor parte fueron asignados al Ministerio de Salud Pública y a programas sociales previstos del modo siguiente: US$ 104,8 millones para Salud, US$ 78 millones para el programa de adultos mayores y US$ 79,1 millones para el pago de la jubilación en el sector público.

Además, con el recorte hecho al IPS, destinaron al Ministerio de Desarrollo Social US$ 5 millones, a la Diben US$ 2 millones y al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) US$ 15 millones para construcción de viviendas. Para la Secretaría Nacional de Emergencia (SEN) se aseguró unos US$ 3 millones para ollas populares.

Perspectiva económica

El ministro hizo hincapié en la importancia de la aprobación del proyecto de ley de consolidación económica y de contención social, ya que va en línea con la nueva perspectiva económica que dio a conocer ayer el Banco Central del Paraguay (BCP).

El BCP, tras una nueva revisión que hizo de condiciones económicas, estima que el producto interno bruto (PIB) crecerá de 3,5% a 4,5% este año, hecho que, según Llamosas, implica un panorama alentador porque la economía se está recuperando.

A su criterio será necesario capitalizar el Fondo de Garantía Paraguay (Fogapy), porque las Mipymes requerirán préstamos y de este modo apoyar la reactivación.

Para la capitalización del Fopagy se prevé una emisión de bonos por US$ 25 millones, de acuerdo con el proyecto de ley con media sanción de Senadores.

Según el informe que Hacienda remitió al Senado, con este capital se otorgarán US$ 95 millones en garantías, lo que representa aproximadamente 4.250 garantías (más de 17.000 empleos asociados).