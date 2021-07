HC aspiraría presidir la ANR y Añetete carece de postulante

El líder de la bancada cartista en la Cámara de Diputados, Basilio “Bachi” Núñez, anunció ayer en una sorpresiva conferencia de prensa que le solicitó a Cartes que presida el Partido Colorado. Según el legislador, la respuesta no fue la que esperaba y que el interés del exmandatario del periodo 2013-2018 es “lograr la unidad de los colorados” para las elecciones municipales en todo el país, previstas el 10 de octubre próximo.

De acuerdo con lo manifestado por Núñez, la idea del Movimiento Honor Colorado, dirigido por Cartes, es conformar un “tridente patriótico” que se completaría con una dupla presidencial integrada por Santiago Peña y el actual titular de la ANR y de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (este como candidato a vicepresidente de la República) para el periodo 2023-2028.

Según “Bachi”, Cartes expresa que quiere la unidad de todos los colorados pero no dijo qué fórmula utilizará para alcanzar ese objetivo. “Fui y le dije (a Cartes) que sea candidato a presidente de la ANR, fui el portavoz de los colegas. La respuesta que me dio no era lo que esperaba, me dijo que su interés está en lograr la unidad del parido para las elecciones municipales y no lanzar candidaturas para el 2023”, indicó.

Para Núñez, Cartes es la persona que logró unir a su partido y con quien “los colorados lograron el poder”. Omitió que cuando HC quería obtener la reelección de manera inconstitucional en el 2017 el sector colorado Añetete no se sumó a su plan, a diferencia de liberales llanistas, Frente Guasu y Unace. Posteriormente, el entonces senador Mario Abdo Benítez se enfrentó en las internas presidenciales con Santiago Peña y le ganó.

Ni Añetete ni otro sector lanzó aún a candidato alguno. El senador Juan Afara había manifestado su interés pero luego se llamó a silencio. Hay plazo para hacer elecciones internas de candidatos hasta noviembre de 2022.

Con otros partidos

Según Núñez, por una cuestión de afinidad ideológica, el Partido Colorado es compatible con Patria Querida, la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace) y ciertos sectores del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), mientras que “entre los incompatibles” citó al Frente Guasu, que había sido su aliado en la “enmienda mau”.