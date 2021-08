Hacienda formalizará préstamo por US$ 250 millones

El Ejecutivo emitió los decretos 5751 y 5752, ambos con fecha 26 de julio, autorizando el contrato de préstamo con CAF para el financiamiento del “Programa de Apoyo para la Reactivación Económica y el Fortalecimiento de las instituciones del Estado”, en el marco del programa denominado “Ñapu’a Paraguay”.

El primer decreto autoriza por un monto de hasta US$ 100 millones y el segundo por hasta US$ 150 millones, lo que en total representa US$ 250 millones que fuera aprobado por el directorio ejecutivo de CAF el 2 de marzo del presente año.

El citado proyecto, según el considerando, tiene por objeto “apoyar la gestión fiscal del Gobierno Nacional y contribuir a promover la disponibilidad y ejecución oportuna de recursos públicos para atender los impactos económicos y sociales causados por la pandemia del covid-19 en el país, fortaleciendo el efecto anticíclico de la política fiscal a través de las medidas enmarcadas dentro del Plan de Recuperación Económica Ñapu’a Paraguay, promovido desde el Poder Ejecutivo”.

La Presidencia, a través de los referidos decretos, autoriza al ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, a formalizar con el CAF el contrato de préstamo aprobado y faculta a la cartera fiscal a adoptar las medidas legales y administrativas de rigor correspondiente, así como también la ejecución oportuna y la adopción de los recaudos pertinentes para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Plan Ñapu’a Paraguay

El plan de recuperación económica Ñapu’a Paraguay contempla una serie de programas que se vienen ejecutando desde el año pasado, que implican inversiones en diversas áreas por un monto de alrededor de US$ 2.314,9 millones, de los cuales US$ 349 millones se financian con nuevo endeudamiento.

De acuerdo con un informe de Hacienda, se estableció que el plan se concentraría en una primera etapa en los últimos meses del 2020 y los primeros meses del 2021, a través de: más inversión pública para empleos, infraestructura y viviendas; más protección social; y más financiamiento para crecer.

Además, el compromiso de impulsar reformas estructurales que apunten a una trasformación del Estado, con el objetivo de elevar el crecimiento económico potencial, según el referido informe.

A este plan se le sumará en el segundo semestre del año el programa contemplado en el proyecto de ley de consolidación económica y de contención social, con media sanción del Senado. Esta semana el referido proyecto entra a consideración de la Cámara de Diputados.

El plan requiere de un financiamiento de US$ 365 millones, que serán cubiertos con reprogramaciones, emisión de bonos y los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI).