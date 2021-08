Piden unidad colorada para recuperar intendencia en San Juan Nepomuceno

Derlis Molinas hizo la presentación oficial de su candidatura y busca la recuperación de la intendencia nepomucena solicitando la unidad sincera de los colorados.

Dijo que el objetivo es contar con 12 concejales colorados para que los proyectos no tengan trabas y si no es posible aunque sea 8 ediles para tener mayoría en la Junta Municipal y de esa manera bloquear a los opositores.

Molinas aseguró que no va sectorizar su trabajo en la municipalidad, que el intendente no podrá hacer todo solo, que va necesitar de los pobladores, de las comisiones barriales y vecinales. Seguidamente agregó que el intendente será un amigo de todos al igual que los concejales, que no va a necesitar de oficina para atender a la gente.

Los colorados de esta ciudad se siguen culpando por la derrota de las elecciones municipales pasadas cuando el candidato colorado Albertano Reyes, perdió antes el candidato de la Alianza San Juan Diferente Orlando Rojas (PLRA).

Del encuentro de lanzamiento participó el actual diputado Avelino Dávalos, estuvo presente la directora del SNPP Addis Merlos de Maciel, quien promocionó la precandidatura de su hijo Juan Ramón Maciel y otros referentes del Partido Colorado.