Hacienda insiste ante Diputados para que sancione ley de consolidación económica

Un informe de la cartera señala que desde Hacienda hacen un llamado nuevamente a Diputados a fin de que trate la propuesta del Ejecutivo para su implementación en este segundo semestre del año.

Explica que el proyecto de ley de consolidación económico y de contención social se centra en tres ejes prioritarios, que son asegurar recursos para el sistema de salud, garantizar los programas sociales, y apoyar a trabajadores y empresas.

Hacienda reitera que está conforme con las modificaciones introducidas al proyecto de ley por parte de Senadores y urge su tratamiento en Diputados. “La propuesta del Gobierno establece medidas concretas para atender la crisis sanitaria, mitigar los efectos de la pandemia y apoyar la reactivación económica”, argumenta.

El informe también menciona que prevé la reasignación de recursos para el financiamiento de los objetivos del Gobierno, y racionalizar gastos para lograr una mayor eficiencia en su utilización.

Modificaciones introducidas

Señala que el proyecto engloba US$ 365 millones, con las modificaciones realizadas en el Senado los montos quedan de la siguiente manera: US$ 262 millones para gastos en salud y programas sociales; US$ 23 millones orientados al subsidio para trabajadores formales suspendidos del Instituto de Previsión Social (IPS); US$ 10 millones dirigidos a la exoneración de servicios básicos y subsidio a independientes.

Además, agrega, contempla un fondo de US$ 20 millones para las Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y cuentapropistas; US$ 25 millones para el Fondo de Garantías del Paraguay (Fogapy).

También establece para a Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) US$ 3 millones), Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) US$ 2 millones), y ollas populares US$ 5 millones; asimismo US$ 15 millones orientados al Ministerio Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH) para la construcción de viviendas.

Con relación a los ingresos, Hacienda dice que se prevé US$ 50 millones de Petróleos Paraguayos (Petropar); US$ 40 millones de reasignaciones-financiamiento fuente 20; US$ 25 millones de Bonos del Tesoro-Agencia Financiera de Desarrollo (AFD); y US$ 250 millones de capitalización del Fondo Monetario Internacional (FMI) vía Derechos Especiales de Giro (DEG).