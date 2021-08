Sin dictamen de comisiones, mañana el Senado tratará la “ley de fletes”

La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo del Senado no dictaminó sobre el proyecto de la “ley de fletes” planteado por el gremio de camioneros para establecer el porcentaje de sus ganacias vía ley. No hubo acuerdo entre los integrantes de la comisión y por esto, su estudio fue postergó sine die. No obstante, el análisis del documento está incluido en el orden del día de la sesión ordinaria de mañana jueves de la Cámara Alta.