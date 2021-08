Protesta de camioneros: Marito aboga por una mesa de diálogo y pide a movilizados suspender bloqueo de rutas

“No se puede paralizar el país por una cuestión de un solo gremio. Tenemos que hacer la protesta, hacer los reclamos, construir una mesa de diálogo, respetar las decisiones soberanas del Congreso e ir articulando las soluciones a través del diálogo, pero no se puede perjudicar los derechos de los demás. Tienen que dejar a la gente que trabaje tranquilamente”, sostuvo este jueves Abdo Benítez.

Lea más: Camioneros se movilizan en varios puntos de Asunción

Igualmente, el mandatario remarcó la necesidad que los camioneros busquen una solución en el marco del respeto a los derechos de la ciudadanía, por lo que solicitó al gremio que suspendan el bloqueo de rutas. Asimismo, refirió que no pretenden utilizar la fuerza pública para hacer cumplir el Estado de Derecho.

“Nosotros no queremos que haya violencia, no queremos dañar a camioneros, que a lo mejor su único activo es su camión y están luchando por algo que consideran justo, pero le pedimos que respeten el Estado de Derecho, que permitan la libre circulación y que no nos obliguen a hacer uso de la fuerza”, advirtió.

Lea más: Ley de fletes afectará a todos y solo traerá inflación, advierten 83 gremios

Camioneros paralizan Asunción y el país

Desde tempranas horas de este jueves, miembros de la Federación Nacional de Camioneros se encuentra paralizando varios puntos del país, principalmente la Capital.

La avenida de la Costanera de Asunción fue bloqueada en varias ocasiones por los camioneros, quienes se encuentran instalados en esta zona de país desde el lunes pasado.

Lea más: Camioneros presionan para tener una ganancia asegurada del 25% por ley

Los movilizados llegaron a la Capital para exigir a los congresistas la aprobación de un proyecto de ley con el cual pretenden “regularizar” –o fijar- el precio del flete en un 25%, en beneficio del gremio, ya que argumentan que desde hace varios años están trabajando a pérdida.

Advirtieron que, si la iniciativa legislativa no se convierte en ley, ejecutarán un paro nacional, lo cual perjudicaría al sector de la industria nacional.

Lea más: Protesta de camioneros: ministro rechaza “ley coercitiva” y aboga por mesa para fijar precio de flete

Desde los gremios de la producción y empresarial rechazan el planteamiento de los camioneros, pues refieren que podría ocasionar una inflación económica en nuestro país.

El titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Luis Castiglioni, también se pronunció a favor de la instalación de una mesa de diálogo, pues considera que el acuerdo debe darse mediante un contrato entre las partes involucradas y no mediante una “ley coercitiva”.