Todos sabemos quiénes son y lo que hacen

Uno de los impulsores del proyecto, el diputado colorado cartista Basilio “Bachi” Núñez, adelantó esta semana una conclusión al afirmar que “es un secreto a voces” que existen nexos políticos con los grupos que secuestran y que dichos nexos están en el Senado.

Aunque el diputado cartista no dio nombres, conociendo su discurso habitual, es obvio que apuntaba a los grupos de izquierda representados en la Cámara Alta.

La postura adelantada por Núñez revela sus prejuicios y su ideología. Con la misma lógica, se podría considerar que los representantes del Partido Colorado, que apoyó durante más de tres décadas una dictadura, son todos autoritarios, defienden la persecución política, el partido único, la tortura y exilio de los disidentes y el cierre de los medios de comunicación “contreras”. Algo que sabemos no es cierto.

Crear una comisión para intentar instalar algo preconcebido y señalar culpables que uno tiene definido de antemano, no parece ser un camino útil para solucionar el problema real que representa el grupo de secuestradores y asesinos del norte del país.

Los calificativos apresurados y las soluciones mágicas a problemas complejos del país constituyen siempre una tentación para los políticos inescrupulosos. Pero la experiencia y la realidad de nuestro país indican que es mejor implementar respuestas con política de Estado a largo plazo que den soluciones concretas. En realidad, no hay otras opciones.

Es en parte lo ocurrido con la intención de mejorar la representación en el Congreso. Algunos pensaron que la gran solución eran las listas desbloqueadas y el voto preferencial. Pero, la verdad es que no habrá grandes cambios y seguirán teniendo ventaja los candidatos oportunistas y con gran poder económico. Es la educación de la ciudadanía a largo plazo la que puede contribuir en mucho a que votemos mejor.

En el caso del problema en el Norte del país, mientras no haya políticas de Estado que den respuesta a la pobreza y a la falta de trabajo y hasta que no se combata en serio al narcotráfico, el contrabando, el abigeato, los secuestros y otros delitos en esa región, no servirá de nada hacer acusaciones o buscar una cabeza de turco.

Así como Bachi Núñez dice que “todos sabemos” qué grupos políticos están detrás de los secuestros, también puede decirse que “todos sabemos” quiénes nos llevaron a este estado de cosas. Sabemos qué personajes y de qué partido político son quienes están detrás del contrabando de cigarrillos, de las pistas clandestinas de los narcotraficantes y de la muerte del periodista Pablo Medina ordenada por un intendente.

Y todos sabemos, porque los vimos en imágenes, quiénes reciben en su domicilio a sujetos significativamente corruptos y quiénes, cuando tuvieron poder institucional, ofrecieron “balines de goma” como solución a los reclamos de los jóvenes y quiénes invitaron a empresarios brasileños para que usen y abusen de nuestro país a su antojo. Efectivamente, todos sabemos muchas cosas que ocurrieron y ocurren en Paraguay.