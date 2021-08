Concejales claman a la Fiscalía que arregle cámaras del 911 ante ola de inseguridad

El presidente de la Junta Municipal, Humberto Blasco (PLRA), presentó una minuta que fue aprobada ayer con carácter resolutivo por el pleno de la corporación. En el documento alude a las cámaras de seguridad del 911 que en un 40% no se encuentran funcionando.

El concejal afirmó que hay una escasa fuerza policial que tiene limitada infraestructura e indicó que a esto se suman los lugares y espacios públicos con poca iluminación.

Por todo ello, el edil solicitó que se haga un expreso pedido al Ministerio del Interior para que reacondicione su sistema de monitoreo y tenga mayor presencia en las zonas poco iluminadas de la ciudad.

Blasco dijo que incluso en período de pandemia la gente sigue necesitando movilizarse en transporte público luego de las 18:00. “Y ni qué hablar de la cantidad de trabajadores de todo tipo que salen de Asunción rumbo a las ciudades limítrofes con la capital”, resaltó.

“Se sigue generando no solo una sensación, sino una inseguridad palpable. Quiero hacer un llamado al Ministerio del Interior y al Ministro, para conocer la realidad sobre el funcionamiento de las Cámaras del 911”, resaltó el concejal. “Estas cámaras, con su sola presencia son un disuasivo para la delincuencia, pero ¿de qué sirve tener un equipo que no monitoree? No permiten seguir el rastro de un hecho delictivo y no agilizan el accionar de los encargados de seguridad pública”, cuestionó.

Posteriormente Humberto Blasco hizo referencia a la avenida Costanera: “¿Cómo puede ser que, en la Costanera Norte, tan cerca de varias comisarías y de la propia central del 911 se siga robando la iluminación y continúen las denuncias sobre robos?”.

“Uno debería poder ir a la Costanera a caminar a las 19:00, después del trabajo, uno debería poder pasear por las calles del centro o disfrutar de una plaza sin estar mirando a todos lados”, finalizó el presidente de la Junta Municipal.